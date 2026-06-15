Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе принимает мировых лидеров на своем последнем саммите G7 в качестве президента Франции, считая, что второй мандат президента США Дональда Трампа подтвердил его мечту о более сильной Европе, но это видение далеко от реализации, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Тогда молодой бывший банкир, еще не достигший своего 40-летия, Макрон пришел к власти в 2017 году, не имея большого политического опыта, но с большими идеями, одна из которых заключалась в том, что Европа должна обрести стратегическую автономию и быть менее зависимой от Соединенных Штатов.

Макрон наиболее известно сформулировал свое видение на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, надев авиаторские солнцезащитные очки из-за проблем с глазами и прерывая свою речь английской фразой "конечно" ("for sure"), он сказал, что Европа должна противостоять "хулиганам" и быть "намного сильнее и автономнее".

Сейчас, на последнем году своего президентства, Макрон имеет шанс продвинуть свое видение на встрече семи ведущих держав, где Трамп сядет за стол переговоров с ведущими европейскими союзниками Франции, а также Канадой и Японией.

"Франция председательствует в G7 с четкой амбицией – восстановить G7 как форум для откровенного диалога между ведущими экономиками", – заявил Макрон в Давосе в январе.

С Трампом в центре внимания на саммите G7 в Эвиан-ле-Бене, Макрон встретится с лидером США перед началом саммита в понедельник, а затем пригласит его на ужин в Версальском дворце под Парижем в среду.

"Битва идей"

Помощники Макрона не устают утверждать, что протекционистская торговая политика Трампа, американские самостоятельные действия на международной арене и даже угрозы выйти из НАТО свидетельствуют о правоте французского лидера. Его главный советник по внешней политике Эммануэль Бонн просто заявил: "Макрон был прав".

Но Европа далеко не увидела воплощения видения Макрона в жизнь, она в значительной степени сыграла роль стороннего наблюдателя в иранском кризисе, в то время как в направлении собственной обороны был достигнут лишь минимальный прогресс, указывает издание.

Хотя Макрон, возможно, "выиграл битву идей", ему лишь частично удалось превратить свою интуицию в коллективные действия для изменения Европы, сказал бывший французский дипломат Мишель Дюкло, старший научный сотрудник Института Монтеня (Institut Montaigne).

"Это правда, что мы наблюдаем концептуальную победу Макрона", — сказал Дюкло. Но бывший посол добавил: "В дипломатии быть правым иногда менее важно, чем достигать оперативных результатов".

Радикальные шаги администрации Трампа, в частности угрозы аннексировать датскую территорию Гренландия, повысили доверие к Макрону, и союзники также были впечатлены смелыми инициативами, такими как совместное использование французского ядерного сдерживания, пишет издание.

"Что касается отношений с Соединенными Штатами, Макрон рано понял, что Трамп не является отклонением от истории, а проявлением чего-то гораздо более глубокого", — добавил Рим Момтаз из Carnegie Europe.

Однако, "он не знал, как или не смог достаточно быстро убедить своих европейских партнеров в необходимости трансформации".

"Сформулируйте видение"

В последней неудаче, являющейся символом недостатков Европы, Франция и Германия на прошлой неделе заявили, что договорились отказаться от совместной программы истребителей FCAS, которая датируется 2017 годом, из-за разногласий между участвующими компаниями.

"За последнее десятилетие критики также обвиняли Макрона в смене курса по ключевым вопросам, в частности, после вторжения россии в Украину он перешел от позиции стремления к сближению с москвой к полной поддержке Киева", пишет издание. "Он также прошел путь от критики за чрезмерную поддержку Израиля до того, что разгневал израильское руководство признанием палестинского государства в прошлом году", указывает издание.

Внутренняя политическая нестабильность, как пишет издание, привела к тому, что в течение его второго мандата с 2022 года сменилось не менее пяти премьер-министров Франции, а его флагманская пенсионная реформа, направленная на смягчение долгосрочного давления на бюджет, была отложена.

Европейский дипломат, попросивший не называть его имени, сказал, что французский лидер является "одним из немногих, кто четко сформулировал свое видение".

Но Макрон также страдал от "проблем с доверием", связанных с "его политической слабостью" и бюджетными неудачами во Франции, добавил дипломат.

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