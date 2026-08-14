За сутки на фронте произошло 194 боестолкновения - враг применил 7023 дрона и 159 КАБов
Киев • УНН
За сутки произошло 194 боевых столкновения, враг нанес 52 авиаудара и совершил 2120 обстрелов. Больше всего атак отражено на Константиновском и Покровском направлениях.
С начала текущих суток произошло 194 боевых столкновения. Враг нанёс 52 авиационных удара с применением 159 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 7023 дрона-камикадзе и осуществил 2120 обстрелов позиций Сил обороны и населённых пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
На Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанёс три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов в частности.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы, Волчанска и в направлении населённых пунктов Избицкое, Вильча.
На Купянском направлении произошло девять атак врага в направлении Петро-Ивановки и в районе Голубовки.
Четыре попытки захватчиков продвинуться вперёд отражали на Лиманском направлении в направлении населённых пунктов Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 15 попыток захватчиков продвинуться вперёд в районах населённых пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки, Озёрного и Николаевки. Ещё одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских штурмов в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Торецкое, Софиевка и в направлении населённых пунктов Долгая Балка, Кучеров Яр.
Восемнадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населённых пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в направлении населённых пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка. Два боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг осуществил четыре атаки в направлении населённых пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в направлении населённых пунктов Ровное, Верхняя Терса, Новосёловка. Два боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Павловки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух наземных ретрансляторов и пяти пунктов управления БПЛА противника на оккупированных территориях и в рф.