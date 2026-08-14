За сутки на фронте произошло 194 боестолкновения - враг применил 7023 дрона и 159 КАБов

С начала текущих суток произошло 194 боевых столкновения. Враг нанёс 52 авиационных удара с применением 159 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 7023 дрона-камикадзе и осуществил 2120 обстрелов позиций Сил обороны и населённых пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг нанёс три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 47 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов в частности.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы, Волчанска и в направлении населённых пунктов Избицкое, Вильча.

На Купянском направлении произошло девять атак врага в направлении Петро-Ивановки и в районе Голубовки.

Четыре попытки захватчиков продвинуться вперёд отражали на Лиманском направлении в направлении населённых пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 15 попыток захватчиков продвинуться вперёд в районах населённых пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки, Озёрного и Николаевки. Ещё одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских штурмов в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Торецкое, Софиевка и в направлении населённых пунктов Долгая Балка, Кучеров Яр.

Восемнадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населённых пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в направлении населённых пунктов Светлое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг осуществил четыре атаки в направлении населённых пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак в направлении населённых пунктов Ровное, Верхняя Терса, Новосёловка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух наземных ретрансляторов и пяти пунктов управления БПЛА противника на оккупированных территориях и в рф.