Силы обороны поразили комплекс "новатэк" в усть-луге - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины ночью 14 августа поразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области, зафиксирован пожар. Поражены две перерабатывающие установки, степень ущерба уточняется.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в порту в Ленинградской области рф, пишет УНН.
В ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области рф. Зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки
"НОВАТЭК-Усть-Луга", как указано, – производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Мощность – почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса используется в военно-экономической деятельности рф и задействована в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
"Работа по ключевым объектам противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
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