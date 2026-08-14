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Силы обороны поразили комплекс "новатэк" в усть-луге - Генштаб

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

Силы обороны Украины ночью 14 августа поразили комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области, зафиксирован пожар. Поражены две перерабатывающие установки, степень ущерба уточняется.

Силы обороны поразили комплекс "новатэк" в усть-луге - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комплекса "НОВАТЭК-Усть-Луга" в порту в Ленинградской области рф, пишет УНН.

В ночь на 14 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Слободке Ленинградской области рф. Зафиксирован пожар. По предварительной информации, поражены две перерабатывающие установки

- указали в Генштабе.

"НОВАТЭК-Усть-Луга", как указано, – производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Мощность – почти 8 млн тонн сырья в год. Продукция комплекса используется в военно-экономической деятельности рф и задействована в обеспечении потребностей российских вооруженных сил.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Работа по ключевым объектам противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Пожар в порту усть-луга и повреждение склада Wildberries под тверью зафиксированы после атаки дронов14.08.26, 08:33 • 2918 просмотров

Юлия Шрамко

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