Пожар в порту усть-луга и повреждение склада Wildberries под тверью зафиксированы после атаки дронов
Киев • УНН
В ленинградской области после ночной атаки БПЛА возник пожар в порту усть-луга. Под тверью повреждён склад Wildberries.
В рф после ночной атаки дронов зафиксировали пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также повреждение склада Wildberries под Тверью, также фиксировали дроны на москву, сообщила в пятницу российская власть, пишет УНН.
Детали
В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА, сообщает губернатор Ленинградской области александр дрозденко. Также он сообщал о повреждениях в районе порта.
Усть-Луга является крупнейшим российским портом на Балтийском море и вторым по величине в рф после Новороссийска на Чёрном море. Топливные терминалы Усть-Луги экспортируют нефть, нафту, мазут, авиакеросин и керосин.
Обломками БПЛА повреждена стена складского помещения Wildberries под Тверью, заявил врио губернатора виталий королёв.
Возникшее задымление ликвидировано. Сотрудники предприятия не пострадали, указал он.
Также о том, что с ночи москва была под атакой, сообщал мэр сергей собянин.
В рф фиксируют атаку на НПЗ в ярославле, лужский полигон и порт усть-луга06.07.26, 09:29 • 5220 просмотров