В рф фиксируют атаку на НПЗ в ярославле, лужский полигон и порт усть-луга

В Ярославле в рф фиксируют атаку на НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС", свидетельствует OSINT-анализ ASTRA. В Ленинградской области рф, по сообщениям властей региона, Лужский полигон и порт Усть-Луга подверглись атаке БПЛА, пишет УНН.

Детали

На фото очевидцев зафиксировано задымление в Ярославле после объявления дроновой опасности. Как установил OSINT-аналитик ASTRA, дым поднимается над площадкой НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Официально о попадании в какое-либо предприятие региона, как указано, не сообщалось. Губернатор Ярославской области михаил евраев лишь сообщил, что регион подвергается атаке украинских БПЛА. При этом он сообщал о перекрытии движения автотранспорта в районе НПЗ. Позже евраев отчитался, что движение восстановлено.

НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод) в среднем перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. Завод является основным перерабатывающим активом вертикально интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром".

Дроны неоднократно атаковали этот завод ранее. В результате атаки на Ярославль в ночь на 8 мая на НПЗ произошел пожар. НПЗ был снова атакован 22 мая.

Также сообщается, что Лужский полигон и порт Усть-Луга подверглись атаке БПЛА в Ленинградской области рф. Об этом сообщил губернатор региона александр дрозденко. По его словам, сбито 56 БПЛА. Есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

Тем временем в Санкт-Петербурге жители жалуются на перебои в работе интернета.

Добавим

В течение последних месяцев украинские Силы обороны системно наносят удары по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Такие предприятия являются важной составляющей военно-промышленного комплекса рф, поскольку обеспечивают производство топлива для авиации, бронетехники и других подразделений российских войск.

В июне Силы обороны Украины нанесли свыше 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами было поражено два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в Ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в Московской области и Краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты, дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ, дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае, удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки, остановка НПЗ NORSI.

В ночь на 2 июля кроме НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово украинские военные также поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Староликеево".

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах, топливный кризис в рф.