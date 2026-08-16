Лихтенштейн отменил преимущество мужчин в наследовании престола
Киев • УНН
Княжество Лихтенштейн изменило закон о престолонаследии, разрешив первенцам женского пола становиться наследницами. Порядок наследования меняется с наследования по мужской линии на абсолютное первородство.
Лихтенштейн, крошечное княжество между Швейцарией и Австрией, отменил приоритет наследников мужского пола на престол. Теперь занимать его могут и первенцы женского пола. Об этом сообщает France 24, информирует УНН.
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Отмечается, что декларация была провозглашена в национальный день небольшой страны, общая площадь которой примерно равна размерам городов Брюсселя или Вашингтона.
Порядок наследования меняется с мужского первородства на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии — принцессой или принцем Лихтенштейна
Издание указывает, что Лихтенштейн является конституционной монархией. Принц Ганс-Адам II является главой государства с 1989 года, хотя его сын Алоиз, наследный принц и регент, с 2004 года выполняет большинство официальных обязанностей.
Этим изменением в законодательстве мы хотим обеспечить, чтобы и княжество Лихтенштейн, и княжеский дом возглавлял человек, наиболее подготовленный к этой ответственности
СМИ добавляет, что у Алоиза и его супруги Софии, наследной принцессы, четверо детей, старший из которых, Йозеф Венцель Максимилиан Мария, родился в 1995 году.
Справочно
Будучи родом из Нижней Австрии, князья Лихтенштейна приобрели графство Вадуц и лордство Шелленберг в 1699 и 1712 годах соответственно. В 1719 году эти две территории были объединены и получили статус имперского княжества.
Напомним
Украина получила подтверждение намерения Лихтенштейна присоединиться к Расширенному частичному соглашению о запуске Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.
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