Лихтенштейн отменил преимущество мужчин в наследовании престола

$44.7051.55
ukenru
23:46 • 90 просмотра
Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия
15 августа, 16:37 • 29612 просмотра
Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 56576 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 12:05 • 40845 просмотра
Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь
15 августа, 10:55 • 39909 просмотра
Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа - NYT
15 августа, 10:00 • 36399 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
15 августа, 09:31 • 48770 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
15 августа, 08:52 • 23762 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
15 августа, 07:20 • 45538 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина
14 августа, 20:59 • 107728 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.5м/с
57%
750мм
Популярные новости
Польша провела крупнейший военный парад в истории, а власти призвали быть готовыми к войнеVideo15 августа, 13:52 • 16935 просмотра
ГУР показало кадры уничтожения российских военнослужащих и техники на Запорожском направлении бойцами РДКVideo15 августа, 14:34 • 4136 просмотра
Трамп с помощью ИИ показал себя в несуществующем бальном зале Белого дома вместе с Джорджем ВашингтономVideo15 августа, 15:44 • 11269 просмотра
В Турции обломки беспилотника упали в саду на побережье Чёрного моря, а местный житель нашёл часть ракетыVideo15 августа, 16:50 • 15154 просмотра
В России раскритиковали возможную передачу Украине оружия из Турции — МИД РФ обратился к Вашингтону и Анкаре 17:59 • 6130 просмотра
публикации
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 56577 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 48770 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 45538 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 50382 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 53985 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Пит Хегсетх
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 33926 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 71428 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 67234 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 84288 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 78054 просмотра
Актуальное
Boeing AH-64 Apache
Техника
Хранитель
ATACMS
Ракетный комплекс "Панцирь"

Лихтенштейн отменил преимущество мужчин в наследовании престола

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Княжество Лихтенштейн изменило закон о престолонаследии, разрешив первенцам женского пола становиться наследницами. Порядок наследования меняется с наследования по мужской линии на абсолютное первородство.

Лихтенштейн отменил преимущество мужчин в наследовании престола

Лихтенштейн, крошечное княжество между Швейцарией и Австрией, отменил приоритет наследников мужского пола на престол. Теперь занимать его могут и первенцы женского пола. Об этом сообщает France 24, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что декларация была провозглашена в национальный день небольшой страны, общая площадь которой примерно равна размерам городов Брюсселя или Вашингтона.

Порядок наследования меняется с мужского первородства на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии — принцессой или принцем Лихтенштейна

— говорится в заявлении княжества.

Издание указывает, что Лихтенштейн является конституционной монархией. Принц Ганс-Адам II является главой государства с 1989 года, хотя его сын Алоиз, наследный принц и регент, с 2004 года выполняет большинство официальных обязанностей.

Этим изменением в законодательстве мы хотим обеспечить, чтобы и княжество Лихтенштейн, и княжеский дом возглавлял человек, наиболее подготовленный к этой ответственности

— заявил Алоиз.

СМИ добавляет, что у Алоиза и его супруги Софии, наследной принцессы, четверо детей, старший из которых, Йозеф Венцель Максимилиан Мария, родился в 1995 году.

Справочно

Будучи родом из Нижней Австрии, князья Лихтенштейна приобрели графство Вадуц и лордство Шелленберг в 1699 и 1712 годах соответственно. В 1719 году эти две территории были объединены и получили статус имперского княжества.

Напомним

Украина получила подтверждение намерения Лихтенштейна присоединиться к Расширенному частичному соглашению о запуске Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины.

Зеленский обсудил с принцем Лихтенштейна гуманитарную помощь и угрозы от РФ24.09.25, 00:49 • 3647 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
Франция 24
Австрия
Швейцария