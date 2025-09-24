Зеленский обсудил с принцем Лихтенштейна гуманитарную помощь и угрозы от РФ

Во вторник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с принцем Лихтенштейна Алоизом продолжение гуманитарной помощи Украине и угрозы со стороны России. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Сегодня впервые встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Поговорили о продолжении гуманитарной помощи Украине. Спасибо за всю помощь для нашей страны - говорится в сообщении Президента Украины.

По его словам, во время встречи обсудили и угрозы со стороны России, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО, и важность давления на РФ, чтобы закончить войну и исключить распространение ее агрессии на другие страны Европы.

"Принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Ценим такую солидарность с нашим народом", - добавил Владимир Зеленский.

