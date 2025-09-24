$41.380.13
19:19 • 7854 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 13309 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 14224 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 16125 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 35819 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23758 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 55108 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40960 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38329 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51028 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Зеленский обсудил с принцем Лихтенштейна гуманитарную помощь и угрозы от РФ

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Они обсудили продолжение гуманитарной помощи Украине и угрозы от России, включая нарушения воздушного пространства стран НАТО.

Зеленский обсудил с принцем Лихтенштейна гуманитарную помощь и угрозы от РФ

Во вторник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с принцем Лихтенштейна Алоизом продолжение гуманитарной помощи Украине и угрозы со стороны России. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Сегодня впервые встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом. Поговорили о продолжении гуманитарной помощи Украине. Спасибо за всю помощь для нашей страны  

- говорится в сообщении Президента Украины.

По его словам, во время встречи обсудили и угрозы со стороны России, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО, и важность давления на РФ, чтобы закончить войну и исключить распространение ее агрессии на другие страны Европы.

"Принц отметил храбрость украинцев и сказал важные слова: Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Ценим такую солидарность с нашим народом", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили достижение справедливого мира, торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой для обсуждения экономической поддержки и использования замороженных российских активов. Стороны также обсудили новую программу МВФ для повышения устойчивости украинской экономики и нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем, обсудив мир, религиозную свободу и будущее украинской церкви. Зеленский проинформировал о защите религиозной свободы, сотрудничестве с американскими партнерами и пригласил Патриарха посетить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, обсудив ситуацию на фронте и результаты контрнаступления возле Доброполья и Покровска. Также затронули развитие сотрудничества Украины и США, в частности соглашений по дронам и закупке американского оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, обсудив дипломатическую работу для достижения мира и готовность Швейцарии принять встречу лидеров с РФ. Стороны также отметили расширение агрессии РФ и обсудили культурный проект и продовольственную безопасность.

Владимир Зеленский встретился с Президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи с Президентом Украины американский лидер подчеркнул значение борьбы украинского народа против российской агрессии и назвал главу государства храбрым человеком, который продолжает оказывать "адское сопротивление".

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Международный валютный фонд
Генеральная Ассамблея ООН
Кит Келлог
благотворительность
НАТО
Швейцария
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Казахстан