Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України та рф: Зеленський зустрівся із Келлер-Зуттер

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 7072 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 22470 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 18088 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 45989 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 37807 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 36298 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49529 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49503 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45190 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70144 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.3м/с
59%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 39607 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 36211 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 16834 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 21087 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 19677 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 22453 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 19766 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 36339 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 39730 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 45974 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 9586 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 74993 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 36852 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 52176 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 103745 перегляди
Актуальне
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
E-6 Mercury

Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України та рф: Зеленський зустрівся із Келлер-Зуттер

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, обговоривши дипломатичну роботу для досягнення миру та готовність Швейцарії прийняти зустріч лідерів з рф. Сторони також відзначили розширення агресії рф та обговорили культурний проєкт і продовольчу безпеку.

Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України та рф: Зеленський зустрівся із Келлер-Зуттер

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними ОП, Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що росія хоче закінчити війну.

Україна не очікує див на тлі візиту Зеленського до США для виступу в ООН та зустрічі з Трампом - Reuters23.09.25, 11:00 • 3278 переглядiв

Сторони відзначили, що порушення з боку росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими. Це розширення агресії.

Крім того, Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Глава держави запросив Президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.

Голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно заради повернення дітей та гарантій безпеки - Зеленський23.09.25, 18:38 • 1018 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Швейцарія
Володимир Зеленський
Україна