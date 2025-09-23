Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України та рф: Зеленський зустрівся із Келлер-Зуттер
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, обговоривши дипломатичну роботу для досягнення миру та готовність Швейцарії прийняти зустріч лідерів з рф. Сторони також відзначили розширення агресії рф та обговорили культурний проєкт і продовольчу безпеку.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
За даними ОП, Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що росія хоче закінчити війну.
Сторони відзначили, що порушення з боку росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими. Це розширення агресії.
Крім того, Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.
Глава держави запросив Президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.
