Голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно заради повернення дітей та гарантій безпеки - Зеленський

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН – узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими