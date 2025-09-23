$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 5682 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 18925 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 15582 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 42273 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 35653 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 35035 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48832 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49054 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44891 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69974 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно заради повернення дітей та гарантій безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він заявив, що голос України звучатиме особливо сильно заради повернення дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ.

Голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно заради повернення дітей та гарантій безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно – заради повернення дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф, передає УНН.

80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН – узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими 

- написав Зеленський у Telegram.

За його словами, важливо, щоб усі зустрічі, які заплановані на полях Асамблеї, дали результат.

Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами. Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру 

- резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Володимир Зеленський
Україна