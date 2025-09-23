Голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно заради повернення дітей та гарантій безпеки - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він заявив, що голос України звучатиме особливо сильно заради повернення дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на РФ.
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно – заради повернення дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф, передає УНН.
80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН – узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно – заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими
За його словами, важливо, щоб усі зустрічі, які заплановані на полях Асамблеї, дали результат.
Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами. Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру
Зеленський прибув до штаб-квартири ООН: що відомо23.09.25, 16:26 • 1950 переглядiв