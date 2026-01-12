Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту

Американський актор Деніел Стерн, відомий роллю грабіжника Марва у культовій комедії "Один вдома", потрапив у центр скандалу. 68-річного артиста викрили у спробі скористатися послугами повії під час різдвяних свят у Каліфорнії. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За даними видання Daily Mail, інцидент стався ще 10 грудня, проте деталі справи стали відомі лише зараз. Поліція виявила Стерна в одному з готелів під час спроби замовити ескорт-послуги. Правоохоронці не стали заарештовувати актора, тому процедуру фотографування для поліцейського досьє він не проходив. Натомість Стерну виписали штраф та вручили повістку до суду.

Життя поза Голлівудом

Наразі Деніел Стерн фактично відійшов від активної акторської кар'єри. Колишня зірка Голлівуду проживає на власній фермі, де займається сільським господарством, зокрема вирощуванням мандаринів, а також присвячує час створенню скульптур.

