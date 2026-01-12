Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту

$42.990.00
50.180.00
ukenru
18:21 • 9538 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 15353 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 17347 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 19119 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 35348 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28712 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32899 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43253 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67172 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44718 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Ліквідація наслідків атак рф і негода в Україні: заступник керівника ОП провів нараду з головами ОВА11 січня, 15:01 • 4542 перегляди
Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри ударуVideo11 січня, 15:33 • 7530 перегляди
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 5998 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 7170 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС18:48 • 4898 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 35345 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 57547 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 105524 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 132062 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 101245 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 8 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21472 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24186 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79831 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 80390 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Американського актора Деніела Стерна, відомого роллю у фільмі "Один вдома", оштрафували в Каліфорнії за спробу замовити ескорт-послуги. Інцидент стався 10 грудня, актор отримав штраф та повістку до суду.

Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту

Американський актор Деніел Стерн, відомий роллю грабіжника Марва у культовій комедії "Один вдома", потрапив у центр скандалу. 68-річного артиста викрили у спробі скористатися послугами повії під час різдвяних свят у Каліфорнії. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За даними видання Daily Mail, інцидент стався ще 10 грудня, проте деталі справи стали відомі лише зараз. Поліція виявила Стерна в одному з готелів під час спроби замовити ескорт-послуги. Правоохоронці не стали заарештовувати актора, тому процедуру фотографування для поліцейського досьє він не проходив. Натомість Стерну виписали штраф та вручили повістку до суду.

Життя поза Голлівудом

Наразі Деніел Стерн фактично відійшов від активної акторської кар'єри. Колишня зірка Голлівуду проживає на власній фермі, де займається сільським господарством, зокрема вирощуванням мандаринів, а також присвячує час створенню скульптур. 

Помер Боб Вейр - легендарний гітарист та співзасновник гурту Grateful Dead11.01.26, 06:13 • 3312 переглядiв

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
