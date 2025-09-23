Зеленський прибув до штаб-квартири ООН: що відомо

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 388 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 7392 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 8926 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 32077 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 29892 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 31628 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 46453 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47566 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43938 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68811 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 27003 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 23388 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 10168 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 13594 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 10584 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 7392 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 10596 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 23402 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 27016 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 32077 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 2420 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 70318 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 33209 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 48823 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 100296 перегляди
Зеленський прибув до штаб-квартири ООН: що відомо

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у вівторок, 23 вересня. Деталі візиту наразі невідомі.

Зеленський прибув до штаб-квартири ООН: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок, 23 вересня, до штаб-квартири ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Freedom.

Деталі

Повідомляється, що сьогодні ж має відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Інші деталі наразі невідомі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.

Також УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.  

Євген Устименко

