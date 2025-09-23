Зеленський прибув до штаб-квартири ООН: що відомо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у вівторок, 23 вересня. Деталі візиту наразі невідомі.
Президент України Володимир Зеленський прибув у вівторок, 23 вересня, до штаб-квартири ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Freedom.
Деталі
Повідомляється, що сьогодні ж має відбутися зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Інші деталі наразі невідомі.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.
Також УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.