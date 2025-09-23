$41.250.00
48.420.36
ukenru
05:00 • 142 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52 • 1528 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 11604 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 25948 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 30538 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 34841 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 50242 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 60860 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 57585 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28846 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.2м/с
67%
752мм
Популярнi новини
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронівVideo22 вересня, 19:33 • 10929 перегляди
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 7664 перегляди
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури23:15 • 3804 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 6388 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 5904 перегляди
Публікації
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 148 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 45088 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 50256 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 60872 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 57597 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Махмуд Аббас
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 45089 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 22964 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 39249 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 89871 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 112199 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
Bild
The Guardian
E-6 Mercury

На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів

Київ • УНН

 • 154 перегляди

У Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. На ній збереться близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва.

На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів

У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва, пише УНН.

Деталі

На 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка розпочалась цього тижня і триватиме до 29 вересня, збереться близько сотні президентів та понад 40 прем’єр-міністрів. Сьогодні, 23 вересня у центрі уваги буде зокрема обговорення ситуації в Україні. Президент Володимир Зеленський, як повідомлялось раніше, запланував близько двадцяти двосторонніх зустрічей. Президент уточнив, що це як країни, які давно допомагають Україні, так і держави, які лише нещодавно приєдналися до партнерства. 

Зокрема, як повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівітт, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та президентом Аргентини та ЄС.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже заявив про продуктивну зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Сінді Маккейн. 

Порядок виступів

Спільні дебати, що відкривають сесію, є щорічною платформою, де світові лідери висловлюють свої позиції та визначають пріоритети щодо ключових глобальних викликів. Голова Генеральної Асамблеї Анналена Бербок у 80-й сесії сформулювала головний девіз – "Працювати спільно", наголошуючи на єдності, солідарності та колективних діях.

Традиційно першим на загальних дебатах виступає президент Бразилії, далі – президент США як країни-господарки. Передбачено, що після відкриття засідання Генеральним секретарем та головою Генасамблеї свої промови проголосять лідери Туреччини, Франції, Польщі, Південної Кореї, Литви, Португалії, Єгипту, Південної Африки та країн Центральної Азії, зокрема Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану та Киргизстану.

У середу, 24 вересня, плануються виступи лідерів України, Іспанії, Фінляндії, Чехії, Латвії, Естонії, Аргентини, Словаччини, Сирії та Ірану, а також прем’єр-міністрів Італії, Нідерландів та Бельгії. Далі, з четверга по суботу та в понеділок, черга виступів дійде до глав урядів, міністрів та дипломатів інших країн, серед яких у п’ятницю говоритимуть представники Великої Британії, Японії, Ірландії, Греції, Вірменії, Ізраїлю та Китаю.

росія буде представлена на сесії на рівні міністра закордонних справ сергія лаврова, який виступить у суботу. Ця сесія Генасамблеї стане важливою платформою для обговорення ключових міжнародних питань та двосторонніх зустрічей між лідерами країн.

Розклад заходів

23–27 та 29 вересня проходитимуть загальні дебати, під час яких лідери країн викладатимуть свої позиції та обговорюватимуть важливі світові проблеми.

24 вересня відбудеться спеціальний захід щодо клімату, де держави представлять свої плани зменшення викидів і дотримання Паризької угоди. Того ж дня пройде Саміт з глобальної економіки, присвячений фінансуванню розвитку та співпраці між країнами.

25 вересня проведуть нараду з профілактики неінфекційних хвороб та зміцнення психічного здоров’я, де ухвалять політичну декларацію та обговорять конкретні дії. Того ж дня відбудеться засідання з нагоди 30-річчя Всесвітньої програми дій щодо молоді для обміну досвідом між поколіннями та участі молоді у глобальних процесах. Також запланована нарада з управління штучним інтелектом, яка розпочне глобальний діалог щодо безпечного та підзвітного використання ШІ.

26 вересня відбудеться засідання з Міжнародного дня боротьби за ліквідацію ядерної зброї, де говоритимуть про небезпеку ядерної зброї та шляхи її усунення.

30 вересня пройде конференція про становище рохінджа та інших меншин у М’янмі, присвячена правам людини, аналізу кризи та пошуку шляхів сталого вирішення проблем.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.

Альона Уткіна

ПолітикаПублікації
Генеральна Асамблея ООН
Ірландія
Керолайн Левітт
Анналена Бербок
Андрій Сибіга
Таджикистан
Ізраїль
Білий дім
Латвія
Аргентина
Туркменістан
Киргизстан
М'янма
Бразилія
Узбекистан
Дональд Трамп
Європейський Союз
Вірменія
Азербайджан
Сирія
Фінляндія
Нью-Йорк
Південно-Африканська Республіка
Південна Корея
Франція
Литва
Бельгія
Велика Британія
Чехія
Греція
Італія
Іспанія
Нідерланди
Португалія
Словаччина
Китай
Японія
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Естонія
Єгипет
Україна
Іран
Казахстан
Польща