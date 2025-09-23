На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів

У Нью-Йорку стартує 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу. Ця сесія стане ключовою платформою для обговорення глобальних викликів та зміцнення міжнародного співробітництва, пише УНН.

Деталі

На 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка розпочалась цього тижня і триватиме до 29 вересня, збереться близько сотні президентів та понад 40 прем’єр-міністрів. Сьогодні, 23 вересня у центрі уваги буде зокрема обговорення ситуації в Україні. Президент Володимир Зеленський, як повідомлялось раніше, запланував близько двадцяти двосторонніх зустрічей. Президент уточнив, що це як країни, які давно допомагають Україні, так і держави, які лише нещодавно приєдналися до партнерства.

Зокрема, як повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівітт, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та президентом Аргентини та ЄС.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже заявив про продуктивну зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Сінді Маккейн.

Порядок виступів

Спільні дебати, що відкривають сесію, є щорічною платформою, де світові лідери висловлюють свої позиції та визначають пріоритети щодо ключових глобальних викликів. Голова Генеральної Асамблеї Анналена Бербок у 80-й сесії сформулювала головний девіз – "Працювати спільно", наголошуючи на єдності, солідарності та колективних діях.

Традиційно першим на загальних дебатах виступає президент Бразилії, далі – президент США як країни-господарки. Передбачено, що після відкриття засідання Генеральним секретарем та головою Генасамблеї свої промови проголосять лідери Туреччини, Франції, Польщі, Південної Кореї, Литви, Португалії, Єгипту, Південної Африки та країн Центральної Азії, зокрема Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану та Киргизстану.

У середу, 24 вересня, плануються виступи лідерів України, Іспанії, Фінляндії, Чехії, Латвії, Естонії, Аргентини, Словаччини, Сирії та Ірану, а також прем’єр-міністрів Італії, Нідерландів та Бельгії. Далі, з четверга по суботу та в понеділок, черга виступів дійде до глав урядів, міністрів та дипломатів інших країн, серед яких у п’ятницю говоритимуть представники Великої Британії, Японії, Ірландії, Греції, Вірменії, Ізраїлю та Китаю.

росія буде представлена на сесії на рівні міністра закордонних справ сергія лаврова, який виступить у суботу. Ця сесія Генасамблеї стане важливою платформою для обговорення ключових міжнародних питань та двосторонніх зустрічей між лідерами країн.

Розклад заходів

23–27 та 29 вересня проходитимуть загальні дебати, під час яких лідери країн викладатимуть свої позиції та обговорюватимуть важливі світові проблеми.

24 вересня відбудеться спеціальний захід щодо клімату, де держави представлять свої плани зменшення викидів і дотримання Паризької угоди. Того ж дня пройде Саміт з глобальної економіки, присвячений фінансуванню розвитку та співпраці між країнами.

25 вересня проведуть нараду з профілактики неінфекційних хвороб та зміцнення психічного здоров’я, де ухвалять політичну декларацію та обговорять конкретні дії. Того ж дня відбудеться засідання з нагоди 30-річчя Всесвітньої програми дій щодо молоді для обміну досвідом між поколіннями та участі молоді у глобальних процесах. Також запланована нарада з управління штучним інтелектом, яка розпочне глобальний діалог щодо безпечного та підзвітного використання ШІ.

26 вересня відбудеться засідання з Міжнародного дня боротьби за ліквідацію ядерної зброї, де говоритимуть про небезпеку ядерної зброї та шляхи її усунення.

30 вересня пройде конференція про становище рохінджа та інших меншин у М’янмі, присвячена правам людини, аналізу кризи та пошуку шляхів сталого вирішення проблем.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.