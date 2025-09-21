Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 12046 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 23513 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 37809 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 41579 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 52100 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 50718 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 74456 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 82866 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62346 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57540 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.4м/с
61%
755мм
Популярнi новини
рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський21 вересня, 08:20 • 8702 перегляди
Прем'єр Британії Стармер готується оголосити про визнання Палестини: деталі21 вересня, 09:59 • 3848 перегляди
Демченко про ситуацію на Сумщині: активність рф суттєво зменшилась21 вересня, 10:11 • 4088 перегляди
російського генерала лапіна звільнили з армії: яку нову посаду він отримав21 вересня, 10:36 • 11829 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 18237 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 37809 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 31660 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 74456 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 82866 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 87832 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 69612 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 87832 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 39595 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 39969 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 41687 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Fox News
Eurofighter Typhoon
Іл-18

Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, що включає Генеральну Асамблею ООН та саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей. Заплановано майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна входить у надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, під час якого відбудеться Генеральна Асамблея ООН, саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей, а також численні переговори з міжнародними партнерами. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН

Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни

- наголосив він. 

У графіку Зеленського вже заплановано майже два десятки зустрічей із лідерами з усіх частин світу. Президент уточнив, що це як країни, які давно допомагають Україні, так і держави, які лише нещодавно приєдналися до партнерства. Перші зустрічі відбудуться вже завтра. Окремо Зеленський наголосив на майбутній зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього

- зазначив глава держави. 

Президент також сказав, що українська делегація візьме участь у низці заходів у рамках Генасамблеї ООН, де ключовою темою стане агресія рф та необхідність посилення міжнародного тиску на москву.

рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський21.09.25, 11:20 • 8752 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна