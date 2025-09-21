Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, що включає Генеральну Асамблею ООН та саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей. Заплановано майже два десятки зустрічей з лідерами різних країн, зокрема з Президентом США Дональдом Трампом.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна входить у надзвичайно насичений дипломатичний тиждень, під час якого відбудеться Генеральна Асамблея ООН, саміт щодо повернення викрадених росією українських дітей, а також численні переговори з міжнародними партнерами. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни
У графіку Зеленського вже заплановано майже два десятки зустрічей із лідерами з усіх частин світу. Президент уточнив, що це як країни, які давно допомагають Україні, так і держави, які лише нещодавно приєдналися до партнерства. Перші зустрічі відбудуться вже завтра. Окремо Зеленський наголосив на майбутній зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.
Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього
Президент також сказав, що українська делегація візьме участь у низці заходів у рамках Генасамблеї ООН, де ключовою темою стане агресія рф та необхідність посилення міжнародного тиску на москву.
