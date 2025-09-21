Зеленский анонсировал "очень напряженную неделю дипломатии": Генассамблея ООН и саммит по похищенным Россией детям

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 12589 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 24441 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 38894 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 42267 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51100 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 74946 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 83257 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62501 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57675 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50641 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали21 сентября, 09:59 • 4828 просмотра
Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась21 сентября, 10:11 • 5066 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил21 сентября, 10:36 • 12365 просмотра
По линии границы с беларусью какой-либо активности нет - Госпогранслужба21 сентября, 11:10 • 4424 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 18893 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 38894 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 32076 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 74946 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 83257 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 88456 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Эстония
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 69902 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 88456 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 39945 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40232 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 41944 просмотра
МиГ-31
ТикТок
Фокс Ньюс
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Зеленский анонсировал "очень напряженную неделю дипломатии": Генассамблея ООН и саммит по похищенным Россией детям

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о чрезвычайно насыщенной дипломатической неделе, включающей Генеральную Ассамблею ООН и саммит по возвращению похищенных Россией украинских детей. Запланировано почти два десятка встреч с лидерами разных стран, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский анонсировал "очень напряженную неделю дипломатии": Генассамблея ООН и саммит по похищенным Россией детям

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступает в чрезвычайно насыщенную дипломатическую неделю, в ходе которой состоится Генеральная Ассамблея ООН, саммит по возвращению похищенных Россией украинских детей, а также многочисленные переговоры с международными партнерами. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, передает УНН

Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны

- подчеркнул он. 

В графике Зеленского уже запланировано почти два десятка встреч с лидерами со всех частей света. Президент уточнил, что это как страны, которые давно помогают Украине, так и государства, которые лишь недавно присоединились к партнерству. Первые встречи состоятся уже завтра. Отдельно Зеленский отметил предстоящую встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому поводу

- отметил глава государства. 

Президент также сказал, что украинская делегация примет участие в ряде мероприятий в рамках Генассамблеи ООН, где ключевой темой станет агрессия РФ и необходимость усиления международного давления на Москву.

рф выпустила по Украине более 1,5 тыс. дронов и 50 ракет за неделю - Зеленский21.09.25, 11:20 • 9124 просмотра

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Генеральная Ассамблея ООН
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина