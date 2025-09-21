Зеленский анонсировал "очень напряженную неделю дипломатии": Генассамблея ООН и саммит по похищенным Россией детям

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступает в чрезвычайно насыщенную дипломатическую неделю, в ходе которой состоится Генеральная Ассамблея ООН, саммит по возвращению похищенных Россией украинских детей, а также многочисленные переговоры с международными партнерами. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, передает УНН.

Готовимся сейчас к очень напряженной неделе – неделе дипломатии. Многое можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны - подчеркнул он.

В графике Зеленского уже запланировано почти два десятка встреч с лидерами со всех частей света. Президент уточнил, что это как страны, которые давно помогают Украине, так и государства, которые лишь недавно присоединились к партнерству. Первые встречи состоятся уже завтра. Отдельно Зеленский отметил предстоящую встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Будет весомое событие по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией, – саммит действительно глобальный по этому поводу - отметил глава государства.

Президент также сказал, что украинская делегация примет участие в ряде мероприятий в рамках Генассамблеи ООН, где ключевой темой станет агрессия РФ и необходимость усиления международного давления на Москву.

