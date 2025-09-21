рф выпустила по Украине более 1,5 тыс. дронов и 50 ракет за неделю - Зеленский

За эту неделю россия запустила по Украине более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

россия должна ощущать последствия того, что делает. Необходимо достаточное противодействие, чтобы принудить ее к миру. Это можно сделать при наличии достаточной силы у нашей армии, нашей дальнобойности, благодаря сильным санкциям против россии и сильному давлению. Сейчас мы почти ежедневно защищаемся от российских атак. За эту неделю было более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов. В этом оружии найдено тысячи иностранных компонентов - более 132 тысяч - из разных стран. Европа, Америка, Китай, Япония и десятки других - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все эти технологии помогают россии создавать оружие в больших масштабах.

Все ради террора против наших людей. И если не останавливать россию, это точно станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. Сильные санкции – инструмент, который поможет это остановить. Нужно перекрыть все возможные пути поставок, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу - силу, которая должна защищать жизнь - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам.

Спасибо всем, кто уже помогает - добавил Зеленский.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что российский диктатор владимир путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины.

Также путин пришел к выводу, что военная эскалация - лучший способ принудить Украину к переговорам на его условиях, и что президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то для усиления обороны Киева.