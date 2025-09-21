$41.250.00
07:39 • 2528 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
05:00 • 15087 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 28235 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 42717 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 61577 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 73414 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 59373 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 55221 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 48438 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 63493 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
рф выпустила по Украине более 1,5 тыс. дронов и 50 ракет за неделю - Зеленский

Киев • УНН

 • 432 просмотра

За неделю россия выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет. Президент Зеленский призывает к усилению санкций, чтобы остановить поставки иностранных компонентов для российского оружия.

рф выпустила по Украине более 1,5 тыс. дронов и 50 ракет за неделю - Зеленский

За эту неделю россия запустила по Украине более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

россия должна ощущать последствия того, что делает. Необходимо достаточное противодействие, чтобы принудить ее к миру. Это можно сделать при наличии достаточной силы у нашей армии, нашей дальнобойности, благодаря сильным санкциям против россии и сильному давлению. Сейчас мы почти ежедневно защищаемся от российских атак. За эту неделю было более 1500 ударных дронов, более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов. В этом оружии найдено тысячи иностранных компонентов - более 132 тысяч - из разных стран. Европа, Америка, Китай, Япония и десятки других

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все эти технологии помогают россии создавать оружие в больших масштабах.

Все ради террора против наших людей. И если не останавливать россию, это точно станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. Сильные санкции – инструмент, который поможет это остановить. Нужно перекрыть все возможные пути поставок, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу - силу, которая должна защищать жизнь

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам.

Спасибо всем, кто уже помогает

- добавил Зеленский.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.2025, 15:00 • 36598 просмотров

Дополнение

Bloomberg сообщал, что российский диктатор владимир путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины.

Также путин пришел к выводу, что военная эскалация - лучший способ принудить Украину к переговорам на его условиях, и что президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то для усиления обороны Киева.

Анна Мурашко

