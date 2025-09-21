рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень росія випустила по Україні понад 1500 ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб та 50 ракет. Президент Зеленський закликає до посилення санкцій, щоб зупинити постачання іноземних компонентів для російської зброї.
За цей тиждень росія запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
росія має відчувати наслідки того, що робить. Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти росії та сильному тиску. Зараз ми майже щодня захищаємося від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших
Президент наголосив, що усі ці технології допомагають створювати росії зброю у великих масштабах.
Все заради терору проти наших людей. І якщо не зупиняти росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону. Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу - силу, яка має захищати життя
Він наголосив, що Україна розраховує на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців.
Дякую всім, хто вже допомагає
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 36532 перегляди
Доповнення
Bloomberg повідомляло, що російський диктатор володимир путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України.
Також путін дійшов висновку, що військова ескалація - найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах, і що президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось для посилення оборони Києва.