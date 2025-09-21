рф випустила по Україні понад 1,5 тис. дронів та 50 ракет за тиждень - Зеленський

За цей тиждень росія запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

росія має відчувати наслідки того, що робить. Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти росії та сильному тиску. Зараз ми майже щодня захищаємося від російських атак. За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших