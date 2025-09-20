путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України - ЗМІ

російський диктатор володимир путін дійшов висновку, що військова ескалація – найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах, і що президент США Дональд Трамп навряд чи зробить щось для посилення оборони Києва. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, близьких до кремля, передає УНН.

Деталі

Видання відзначає, що російські війська вже посилили свої атаки на військові та цивільні цілі в Україні з моменту зустрічі двох лідерів в Анкориджі минулого місяця, а Президент України Володимир Зеленський відхилив вимогу путіна відмовитися від більшої території на сході України.

путін має намір продовжувати атакувати енергетичну мережу та іншу інфраструктуру Києва - повідомили ЗМІ джерела, які попросили не називати їх імен, обговорюючи конфіденційну інформацію.

Переговори на Алясці переконали путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт, додали вони.

Додамо

У відповідь на посилення агресії росії Трамп цього тижня висловив своє розчарування підходом путіна та запропонував ідею жорсткіших санкцій проти москви та її союзників, щоб перекрити доходи росії від нафти. Але водночас він наполягає на тому, щоб європейські союзники Києва вжили складних заходів, перш ніж США зроблять якісь кроки.

Трамп закликав країни "Великої сімки" запровадити мита для Китаю та Індії як покарання за купівлю російського газу, поки офіційні особи обговорюють додаткові заходи проти Кремля. Європейський Союз також обговорює ще один пакет санкцій і планує прискорити поступову відмову від російського СПГ.

Нещодавня тактика москви підкреслює, наскільки ознаки стриманості з боку Вашингтона підбадьорюють кремль, який просуває війну на виснаження, спрямовану на те, щоб змусити Україну піти на поступки. Російські чиновники вважають, що ця стратегія потенційно підриває обороноздатність Києва, а також формує ґрунт для майбутніх переговорів, додає видання.

"Для путіна важливо показати Трампу та європейцям, що він все ще може дозволити собі ескалацію ситуації", — сказала Віта Співак, аналітик з питань росії з лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners. "путін намагається збільшити свій вплив для наступного раунду переговорів щодо України, коли б він не відбувся".

В Анкориджі путін запропонував припинити бойові дії та заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися непідкореною територією у двох східних регіонах. Раніше він вимагав, щоб Україна обмежила чисельність своїх збройних сил і відмовилася від своєї мети вступу до НАТО.

Україна відхилила ці умови, і путін вважає, що це виправдовує його ескалацію, заявили люди, близькі до Кремля.

Далекобійні атаки росії на міські райони України зменшилися в період перед самітом, але з того часу зросли. За місяць після переговорів кількість атак безпілотників та ракет зросла приблизно на 46%, свідчать дані, зібрані Bloomberg на основі командування Повітряних сил України. 16 вересня Зеленський заявив, що з початку вересня росія випустила 3500 безпілотників різних типів, майже 190 ракет та понад 2500 бомб.

Нагадаємо

Як повідомили у Повітряних силах, росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники.