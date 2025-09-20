$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 26415 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 34257 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 29044 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 35617 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 48457 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 29774 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 39990 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 39923 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 50064 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
31 з 40 російських ракет та 552 з 579 дронів знешкоджено над Україною, атаку відбивали F-16

Київ • УНН

 • 376 перегляди

росія вночі випустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосувавши тактику одночасного удару. Українська ППО, включаючи F-16, знешкодила 31 ракету та 552 безпілотники.

31 з 40 російських ракет та 552 з 579 дронів знешкоджено над Україною, атаку відбивали F-16

росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 вересня (із 20.00 19 вересня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:

  • 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
    • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - рф, ТОТ Криму;
      • 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        "У ході атаки противник застосував уже традиційну тактику - одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", - зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.

        За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі: 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 29 крилатих ракет Х-101

        - повідомили у ПС ЗСУ.

        "Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - ідеться у повідомленні.

        "Свідома стратегія росії": Зеленський відреагував на атаку рф на інфраструктуру, житлові райони і підприємства, яка забрала життя 3 людей20.09.25, 09:31 • 568 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна в Україні
        Х-101
        Шахед-136
        Іскандер (ОТРК)
        Україна
        F-16 Fighting Falcon