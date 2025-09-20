31 з 40 російських ракет та 552 з 579 дронів знешкоджено над Україною, атаку відбивали F-16
Київ • УНН
росія вночі випустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосувавши тактику одночасного удару. Українська ППО, включаючи F-16, знешкодила 31 ракету та 552 безпілотники.
росія вночі запустила по Україні 40 ракет та 579 безпілотників, застосовуючи традиційну тактику одночасного удару по визначених об'єктах великою кількістю ракет і дронів, ворожу атаку відбивали у тому числі винищувачі F-16, знешкоджено 31 ракету та 552 безпілотники, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 вересня (із 20.00 19 вересня) ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 619 засобів повітряного нападу:
- 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська - рф, ТОТ Криму;
- 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"У ході атаки противник застосував уже традиційну тактику - одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою", - зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі: 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 29 крилатих ракет Х-101
"Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - ідеться у повідомленні.
