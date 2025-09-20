$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 24495 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 33087 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 27924 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 34365 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 47379 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 29350 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 39164 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39782 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 49614 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 47381 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 39166 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 66769 перегляди
"Свідома стратегія росії": Зеленський відреагував на атаку рф на інфраструктуру, житлові райони і підприємства, яка забрала життя 3 людей

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Вночі Україна зазнала масованої атаки рф із застосуванням 40 ракет та 580 дронів. Загинули троє людей, десятки отримали поранення, цілями були інфраструктура та житлові райони.

"Свідома стратегія росії": Зеленський відреагував на атаку рф на інфраструктуру, житлові райони і підприємства, яка забрала життя 3 людей

Ціллю нічної атаки рф на Україну були інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства, відомо про трьох загиблих і десятки поранених, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар, і вказавши, що це свідома стратегія росії і потрібна сильна міжнародна відповідь, пише УНН.

Деталі

"Усю ніч Україна перебувала під масованою атакою росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент повідомив, що під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. "Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив Зеленський.

Кожен такий удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження росії - це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас

- підкреслив Зеленський.

Юлія Шрамко

