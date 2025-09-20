"Свідома стратегія росії": Зеленський відреагував на атаку рф на інфраструктуру, житлові райони і підприємства, яка забрала життя 3 людей
Київ • УНН
Вночі Україна зазнала масованої атаки рф із застосуванням 40 ракет та 580 дронів. Загинули троє людей, десятки отримали поранення, цілями були інфраструктура та житлові райони.
Ціллю нічної атаки рф на Україну були інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства, відомо про трьох загиблих і десятки поранених, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий ворожий удар, і вказавши, що це свідома стратегія росії і потрібна сильна міжнародна відповідь, пише УНН.
Деталі
"Усю ніч Україна перебувала під масованою атакою росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет", - написав Зеленський у соцмережах.
Президент повідомив, що під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. "Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив Зеленський.
Кожен такий удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження росії - це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас
