російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВА
Київ • УНН
Вночі 20 вересня Дніпро зазнав ворожої атаки, російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Загинула 1 особа, 13 поранено, пошкоджено будинки та підприємства.
У ніч проти 20 вересня Дніпро зазнав чергової ворожої атаки. Міський голова Борис Філатов повідомив, що російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Бориса Філатова та голову ОВА Сергія Лисака.
Всю ніч не сплю. Підари влучили ракетою в житлову багатоповерхівку
За даними ОВА, відомо про 1 загиблу та 13 поранених. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, гаражі, а також об’єкти підприємств.
Також у Павлограді, що на Дніпропетровщині, внаслідок удару горіло підприємство. На Нікопольщині окупанти застосували FPV-дрони та артилерію, внаслідок чого загорівся приватний будинок.
Нагадаємо
Цієї ночі Дніпро зазнало масованої комібнованої атаки ворога. Окрім цього, під ударом також опинився і Павлоград, що на Дніпропетровщині.
Також 13 вересня російські війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей.
росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський17.09.25, 19:02 • 3453 перегляди