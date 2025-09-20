російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВА

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 1944 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 14601 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 26412 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 22508 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 27694 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 41396 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 27175 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 34758 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39083 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 47592 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19 вересня, 19:12 • 12745 перегляди
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video19 вересня, 20:05 • 8588 перегляди
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 4844 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА23:05 • 9614 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 7704 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 1968 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 26439 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 41416 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 34766 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 62749 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 27711 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 26439 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 15557 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 18807 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 21327 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Вночі 20 вересня Дніпро зазнав ворожої атаки, російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Загинула 1 особа, 13 поранено, пошкоджено будинки та підприємства.

російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВА

У ніч проти 20 вересня Дніпро зазнав чергової ворожої атаки. Міський голова Борис Філатов повідомив, що російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Бориса Філатова та голову ОВА Сергія Лисака.

Всю ніч не сплю. Підари влучили ракетою в житлову багатоповерхівку

- написав Філатов.

За даними ОВА, відомо про 1 загиблу та 13 поранених. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, гаражі, а також об’єкти підприємств.

Також у Павлограді, що на Дніпропетровщині, внаслідок удару горіло підприємство. На Нікопольщині окупанти застосували FPV-дрони та артилерію, внаслідок чого загорівся приватний будинок.

Нагадаємо

Цієї ночі Дніпро зазнало масованої комібнованої атаки ворога. Окрім цього, під ударом також опинився і Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Також 13 вересня російські війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей. 

росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський17.09.25, 19:02 • 3453 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Сергій Лисак
Дніпро (місто)
Україна
Павлоград