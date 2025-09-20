Київщина та Дніпро під атакою ворожих дронів: що відомо
Київ • УНН
Вночі 20 вересня на Київщині працює ППО по ворожих безпілотниках. У Дніпрі та Павлограді чутно вибухи, жителів закликають залишатися в укриттях.
На Київщині працює ППО по ворожим безпілотникам. У Дніпрі та прилеглих районах чутно вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали та Київську обласну військову адміністрацію.
Деталі
За даними ОВА, у ніч проти 20 вересня на Київщині чутно роботу ППО по російських дронах.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників
Водночас у Дніпрі лунають вибухи. Попередньо, місто під атакою БпЛА. Окрім цього, вибухи пролунали і в Павлограді. Громадян закликають не нехтувати тривогою та перебувати подалі від вікон.
Нагадаємо
У ніч на 19 вересня Київ атакували ворожі дрони. Зокрема вибухи чули в Шевченківському та Оболонському районах.
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох локаціях столиці, внаслідок чого пошкоджено тролейбусну мережу.
