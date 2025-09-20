Київщина та Дніпро під атакою ворожих дронів: що відомо

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 вересня, 18:48 • 10222 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 17632 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 17822 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 21952 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 34598 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 23989 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31445 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38089 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 43803 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 60040 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Під Куп’янськом пошкоджено і затоплено газогін, через який проривалися росіяни - ОК "Північ"19 вересня, 15:30 • 3976 перегляди
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відеоVideo19 вересня, 16:12 • 5682 перегляди
На Запоріжжі російський дрон влучив у цивільний автомобіль: загинуло подружжя19 вересня, 17:25 • 4126 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19 вересня, 19:12 • 10199 перегляди
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video20:05 • 4426 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 22071 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 34599 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31446 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 60040 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 65841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 21950 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 22071 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 13659 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17522 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 20035 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

Київщина та Дніпро під атакою ворожих дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Вночі 20 вересня на Київщині працює ППО по ворожих безпілотниках. У Дніпрі та Павлограді чутно вибухи, жителів закликають залишатися в укриттях.

Київщина та Дніпро під атакою ворожих дронів: що відомо

На Київщині працює ППО по ворожим безпілотникам. У Дніпрі та прилеглих районах чутно вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали та Київську обласну військову адміністрацію.

Деталі

За даними ОВА, у ніч проти 20 вересня на Київщині чутно роботу ППО по російських дронах. 

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників

- йдеться у дописі.

Водночас у Дніпрі лунають вибухи. Попередньо, місто під атакою БпЛА. Окрім цього, вибухи пролунали і в Павлограді. Громадян закликають не нехтувати тривогою та перебувати подалі від вікон.

Нагадаємо

У ніч на 19 вересня Київ атакували ворожі дрони. Зокрема вибухи чули в Шевченківському та Оболонському районах. 

Уламки ворожого БпЛА впали у кількох локаціях столиці, внаслідок чого пошкоджено тролейбусну мережу.

росія продовжить атакувати енергетичні та залізничні об’єкти в Україні - Зеленський17.09.25, 19:02 • 3443 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Київська область
Дніпро (місто)
Павлоград
Київ