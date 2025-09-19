$41.190.02
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
17:45 • 10135 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 18054 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 28448 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 39361 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24184 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20611 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31879 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16178 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 50496 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У ніч на 19 вересня Київ атакували ворожі дрони, вибухи чули в Шевченківському та Оболонському районах. Керівник ОВА Тимур Ткаченко підтвердив атаку та роботу ППО.

Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи

Київ у ніч на п'ятницю, 19 вересня, атакували ворожі дрони. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Вибухи, зокрема, було чути у Шевченківському та Оболонському районі столиці. Працювала ППО.

Інформацію про атаку на Київ підтвердив керівник ОВА Тимур Ткаченко.

Київ атакують ударні БпЛА. У місті лунають вибухи. Будь ласка, будьте в укриттях!

- написав Ткаченко.

Нагадаємо

Ввечері 9 вересня у Києві було чути звуки вибухів. Протиповітряна оборона працювала по російських ударних безпілотниках.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Київ