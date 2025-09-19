Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи
Київ • УНН
У ніч на 19 вересня Київ атакували ворожі дрони, вибухи чули в Шевченківському та Оболонському районах. Керівник ОВА Тимур Ткаченко підтвердив атаку та роботу ППО.
Київ у ніч на п'ятницю, 19 вересня, атакували ворожі дрони. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Вибухи, зокрема, було чути у Шевченківському та Оболонському районі столиці. Працювала ППО.
Інформацію про атаку на Київ підтвердив керівник ОВА Тимур Ткаченко.
Київ атакують ударні БпЛА. У місті лунають вибухи. Будь ласка, будьте в укриттях!
Нагадаємо
Ввечері 9 вересня у Києві було чути звуки вибухів. Протиповітряна оборона працювала по російських ударних безпілотниках.
