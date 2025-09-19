$41.190.02
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В ночь на 19 сентября Киев атаковали вражеские дроны, взрывы слышали в Шевченковском и Оболонском районах. Руководитель ОВА Тимур Ткаченко подтвердил атаку и работу ПВО.

Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы

Киев в ночь на пятницу, 19 сентября, атаковали вражеские дроны. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Взрывы, в частности, были слышны в Шевченковском и Оболонском районе столицы. Работала ПВО.

Информацию об атаке на Киев подтвердил руководитель ОВА Тимур Ткаченко.

Киев атакуют ударные БПЛА. В городе раздаются взрывы. Пожалуйста, будьте в укрытиях!

- написал Ткаченко.

Напомним

Вечером 9 сентября в Киеве были слышны звуки взрывов. Противовоздушная оборона работала по российским ударным беспилотникам.

