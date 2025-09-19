Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы
Киев • УНН
В ночь на 19 сентября Киев атаковали вражеские дроны, взрывы слышали в Шевченковском и Оболонском районах. Руководитель ОВА Тимур Ткаченко подтвердил атаку и работу ПВО.
Киев в ночь на пятницу, 19 сентября, атаковали вражеские дроны. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Взрывы, в частности, были слышны в Шевченковском и Оболонском районе столицы. Работала ПВО.
Информацию об атаке на Киев подтвердил руководитель ОВА Тимур Ткаченко.
Киев атакуют ударные БПЛА. В городе раздаются взрывы. Пожалуйста, будьте в укрытиях!
Напомним
Вечером 9 сентября в Киеве были слышны звуки взрывов. Противовоздушная оборона работала по российским ударным беспилотникам.
