Киев под ударом баллистики: серия взрывов раздается в столице

В столице раздается серия взрывов. Город под ударом баллистики. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.

Продолжается угроза баллистического вооружения. Работает ПВО - отметили в КГВА.

Угроза еще продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.

Дополнение

В 02:51 Воздушные Силы предупредили киевлян заблаговременно об угрозе и сообщили о скоростной цели на севере Киевщины.

Напомним

27 августа, вечером, мэр Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе Киева обнаружен вражеский БпЛА, упавший во двор 9-этажного дома.

В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева