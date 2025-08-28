Киев под ударом баллистики: серия взрывов раздается в столице
Киев • УНН
В Киеве зафиксирована серия взрывов. Город находится под угрозой баллистического вооружения, работает ПВО.
В столице раздается серия взрывов. Город под ударом баллистики. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.
Продолжается угроза баллистического вооружения. Работает ПВО
Угроза еще продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.
Дополнение
В 02:51 Воздушные Силы предупредили киевлян заблаговременно об угрозе и сообщили о скоростной цели на севере Киевщины.
Напомним
27 августа, вечером, мэр Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе Киева обнаружен вражеский БпЛА, упавший во двор 9-этажного дома.
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27.08.25, 23:53 • 17390 просмотров