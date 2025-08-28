Киев под ударом баллистики: серия взрывов раздается в столице

$41.400.03
27 августа, 17:11 • 14633 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 3888 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 32885 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 111466 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 72916 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 44505 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61956 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49539 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47169 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 123444 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97711 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 31638 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 72621 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 77811 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 76670 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 110247 просмотра
Киев под ударом баллистики: серия взрывов раздается в столице

Киев • УНН

 • 550 просмотра

В Киеве зафиксирована серия взрывов. Город находится под угрозой баллистического вооружения, работает ПВО.

Киев под ударом баллистики: серия взрывов раздается в столице

В столице раздается серия взрывов. Город под ударом баллистики. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.

Продолжается угроза баллистического вооружения. Работает ПВО

- отметили в КГВА.

Угроза еще продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.

Дополнение

В 02:51 Воздушные Силы предупредили киевлян заблаговременно об угрозе и сообщили о скоростной цели на севере Киевщины.

Напомним

27 августа, вечером, мэр Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе Киева обнаружен вражеский БпЛА, упавший во двор 9-этажного дома.

В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27.08.25, 23:53 • 17390 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Военно-воздушные силы Украины
Киев