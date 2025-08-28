Київ під ударом балістики: серія вибухів лунає у столиці
Київ • УНН
У Києві зафіксовано серію вибухів. Місто перебуває під загрозою балістичного озброєння, працює ППО.
У столиці лунає серія вибухів. Місто під ударом балістики. Про це пише УНН із посиланням на КМВА.
Триває загроза балістичного озброєння. Працює ППО
Загроза ще триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.
Доповнення
О 02:51 Повітряні Сили попередили киян завчасно про загрозу та повідомили про швидкісну ціль на півночі Київщини.
Нагадаємо
27 серпня, ввечері, мер Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва виявлено ворожий БпЛА, що впав у двір 9-поверхового будинку.
