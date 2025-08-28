Київ під ударом балістики: серія вибухів лунає у столиці

У столиці лунає серія вибухів. Місто під ударом балістики. Про це пише УНН із посиланням на КМВА.

Триває загроза балістичного озброєння. Працює ППО - зазначили в КМВА.

Загроза ще триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.

Доповнення

О 02:51 Повітряні Сили попередили киян завчасно про загрозу та повідомили про швидкісну ціль на півночі Київщини.

Нагадаємо

27 серпня, ввечері, мер Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва виявлено ворожий БпЛА, що впав у двір 9-поверхового будинку.

Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва