Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва

У столиці зафіксували падіння російського безпілотника типу "Герань". Попередньо, у Святошинському районі. Відповідні фото з місця події з’явилися у місцевих ЗМІ, передає УНН.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, БпЛА впав у двір дев’ятиповерхового житлового будинку. Наразі на місце інциденту прямують екстрені служби.

У Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає - зазначив Кличко.

Нагадаємо

23 серпня під час ранкової атаки рф ворожий дрон впав у Солом’янському районі столиці поблизу багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджень та постраждалих немає. На місці працювали вибухотехніки.

