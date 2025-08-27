$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 7970 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 20500 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 98934 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 65983 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 39204 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 58988 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 47591 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46439 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 118029 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 123709 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Святошинському районі Києва зафіксовано падіння російського безпілотника "Герань". Дрон впав у двір дев'ятиповерхового житлового будинку, вибуху та пошкоджень немає.

Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва

У столиці зафіксували падіння російського безпілотника типу "Герань". Попередньо, у Святошинському районі. Відповідні фото з місця події з’явилися у місцевих ЗМІ, передає УНН.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, БпЛА впав у двір дев’ятиповерхового житлового будинку. Наразі на місце інциденту прямують екстрені служби.

У Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає

- зазначив Кличко.

Нагадаємо

23 серпня під час ранкової атаки рф ворожий дрон впав у Солом’янському районі столиці поблизу багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджень та постраждалих немає. На місці працювали вибухотехніки.

У Києві російський БПЛА знищив склад литовської волонтерської організації03.08.25, 14:30 • 18659 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Віталій Кличко
Київ