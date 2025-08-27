Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва зафіксовано падіння російського безпілотника "Герань". Дрон впав у двір дев'ятиповерхового житлового будинку, вибуху та пошкоджень немає.
У столиці зафіксували падіння російського безпілотника типу "Герань". Попередньо, у Святошинському районі. Відповідні фото з місця події з’явилися у місцевих ЗМІ, передає УНН.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, БпЛА впав у двір дев’ятиповерхового житлового будинку. Наразі на місце інциденту прямують екстрені служби.
У Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає
Нагадаємо
23 серпня під час ранкової атаки рф ворожий дрон впав у Солом’янському районі столиці поблизу багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджень та постраждалих немає. На місці працювали вибухотехніки.
