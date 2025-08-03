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У Києві російський БПЛА знищив склад литовської волонтерської організації

Київ • УНН

 • 296 перегляди

У Києві знищено склад Blue/Yellow, що зберігав гуманітарну допомогу, внаслідок атаки російського "шахеда". Організація не зазнала серйозних втрат і продовжує збір коштів на дрони для ЗСУ.

У Києві російський БПЛА знищив склад литовської волонтерської організації

В Києві один із тимчасових складів гуманітарної допомоги громадської організації Blue/Yellow був повністю знищений внаслідок атаки російського безпілотника-"шахеда". Про це повідомляє LRT з посиланням на пресреліз організації, пише УНН.

Деталі

За повідомленням організації, цей склад був одним із кількох, які Blue/Yellow використовує для тимчасового зберігання гуманітарної допомоги з Литви перед відправкою на фронт в Україні. На момент удару приміщення були практично порожні – там зберігалися лише засоби індивідуального захисту (каски, жилети) для співробітників та медиків. Серйозних втрат організація не зазнала.

В Україні ніхто не застрахований від таких нападів. Це повсякденна реальність війни. Найголовніше, що не постраждали люди. Фонд не зазнав серйозних втрат, тому наша робота не припиняється – ми продовжимо збирати кошти та відправляти їх захисникам України

- каже директор Blue/Yellow Лаура Паукште.

Останнім часом Київ майже щоночі піддається масованим російським атакам. Майже щоночі починається з сирен повітряної тривоги, які безперервно звучать приблизно з 23:00 до самого ранку. Представники "Blue/Yellow" наголошують, що подібні атаки вкотре нагадують про те, в яких умовах борються і живуть українці, а також про те, наскільки важливою є підтримка цієї країни.

росіяни скинули ФАБ-250 на Костянтинівку, дроновий удар рф зачепив готель у Слов'янську02.08.25, 13:27 • 3676 переглядiв

На жаль, буває й так. Хоча втрати відносно невеликі (ми трохи передчували, що таке може статися, і поводилися відповідним чином), це ще одне похмуре нагадування про те, що відбувається в Україні. Blue/Yellow не припиняють свою діяльність. (...) Давайте зберігати спокій та продовжувати підтримку. Ми з вами, з Україною, будемо до кінця

- написав у Facebook один із співзасновників «Blue/Yellow» Йонас Оман.

Наразі організація продовжує свою літню кампанію "Dronatonas", яка має на меті зібрати 1 мільйон євро на безпілотники для українських захисників. Кожен пожертвований євро прямує на закупівлю обладнання, здатного захистити життя людей від атак, подібних до тієї, що сталася позаминулої ночі в Києві.

З початку вторгнення Blue/Yellow закупили для України понад 5000 безпілотників різних типів. З початку діяльності організації у 2014 році жителі Литви вже пожертвували Україні через Blue/Yellow 100 мільйонів євро.

Доповнення

Російські війська атакували Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250, пошкодивши заклад освіти та комунальне підприємство. У Слов'янську удар БпЛА пошкодив готель та житлові будинки, поранивши 75-річну жінку.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Слов'янськ
ФАБ-250
Литва
Україна
Костянтинівка
Київ