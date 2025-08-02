росіяни скинули ФАБ-250 на Костянтинівку, дроновий удар рф зачепив готель у Слов'янську
Київ • УНН
Російські війська атакували Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250, пошкодивши заклад освіти та комунальне підприємство. У Слов'янську удар БПЛА пошкодив готель та житлові будинки, поранивши 75-річну жінку.
У Донецькій області російські війська під ранок авіабомбами ФАБ-250 атакували Костянтинівку, уночі - завдали удару по Слов'янську, зачепило готель, постраждала жінка, повідомила місцева влада та поліція у суботу, пише УНН.
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"Сьогодні жителі міста вчергове прокинулися від звуків вибухів. Близько 04:00 ранку ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівці. Унаслідок одного з вибухів було пошкоджено фасад закладу освіти. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає, однак навчальний заклад зазнав руйнувань", - написав у Facebook начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
З його слів, "ще два авіаудари були спрямовані по території комунального підприємства". "Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, майстерню, а також техніку, яка щоденно забезпечувала життєдіяльність громади. Постраждалих, на щастя, немає", - вказав Горбунов.
"Донецькоблгаз" повідомив, що "сьогодні зранку прямого влучання зазнала адміністративна будівля міськгазу у Костянтинівці".
"Уночі стався черговий обстріл громади. БПЛА типу "шахед". Центральна частина. Пошкоджено одну з візитівок міста - готель "Словʼянськ". Також пошкоджень зазнали прилеглі багатоповерхівки і гуртожиток. На жаль, одна людина поранена", - написав начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook.
У ГУНП в Донецькій області уточнили, що "сьогодні після опівночі місто зазнало нового удару двома БпЛА "Герань-2". Постраждала 75-річна жінка. Пошкоджено готель і 2 багатоквартирних будинки".
Дружківка опинилася під масованою дроновою атакою рф: зачепило ринок, 5 поранених02.08.25, 12:20 • 3626 переглядiв