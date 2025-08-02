Дружківка опинилася під масованою дроновою атакою рф: зачепило ринок, 5 поранених

У Донецькій області масованої дронової атаки російських військ зазнала Дружківка, відомо про 5 постраждалих, пошкоджено ринок, повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок ударів по Дружківці. Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок - написав Філашкін.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. За 1 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.