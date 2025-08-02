Дружковка оказалась под массированной дроновой атакой РФ: задет рынок, 5 раненых

В Донецкой области массированной дроновой атаке российских войск подверглась Дружковка, известно о 5 пострадавших, поврежден рынок, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере 5 человек ранены в результате ударов по Дружковке. Город подвергся массированной дроновой атаке. Повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей - написал Филашкин.

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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки россияне 41 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. За 1 августа россияне убили 2 жителей Донетчины: в Покровске. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения.