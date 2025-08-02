россияне сбросили ФАБ-250 на Константиновку, дроновый удар рф задел отель в Славянске
Киев • УНН
Российские войска атаковали Константиновку авиабомбами ФАБ-250, повредив учебное заведение и коммунальное предприятие. В Славянске удар БПЛА повредил отель и жилые дома, ранив 75-летнюю женщину.
В Донецкой области российские войска под утро авиабомбами ФАБ-250 атаковали Константиновку, ночью - нанесли удар по Славянску, задело гостиницу, пострадала женщина, сообщили местные власти и полиция в субботу, пишет УНН.
Детали
"Сегодня жители города в очередной раз проснулись от звуков взрывов. Около 04:00 утра враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по городу Константиновке. В результате одного из взрывов был поврежден фасад учебного заведения. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет, однако учебное заведение получило разрушения", - написал в Facebook начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, "еще два авиаудара были направлены по территории коммунального предприятия". "В результате обстрела повреждено административное здание предприятия, мастерская, а также техника, которая ежедневно обеспечивала жизнедеятельность громады. Пострадавших, к счастью, нет", - указал Горбунов.
"Донецкоблгаз" сообщил, что "сегодня утром прямое попадание получило административное здание горгаза в Константиновке".
"Ночью произошел очередной обстрел громады. БПЛА типа "шахед". Центральная часть. Повреждена одна из визитных карточек города - гостиница "Славянск". Также повреждения получили прилегающие многоэтажки и общежитие. К сожалению, один человек ранен", - написал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях в Facebook.
В ГУНП в Донецкой области уточнили, что "сегодня после полуночи город получил новый удар двумя БпЛА "Герань-2". Пострадала 75-летняя женщина. Повреждены гостиница и 2 многоквартирных дома".
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