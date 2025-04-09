Константиновка

В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.
В Славянске два человека ранены в результате атаки дронов, а в Константиновке один человек погиб и двое ранены из-за обстрела из РСЗО. Россияне 16 раз обстреляли Донецкую область за сутки.
Россияне ударили по Константиновке из РСЗО "Смерч", ранив супругов. В Покровске ранены мужчина, женщина и их 15-летний сын, а также еще трое гражданских.
В результате обстрела Константиновки были повреждены дома. Полицейские помогли жителям выбраться из заблокированных квартир и оказали первую помощь пострадавшим.
Российские военные сбросили авиабомбу на жилые кварталы Константиновки, ранив четверых мирных жителей. Пострадали дома, автомобиль и инфраструктура города, начато расследование военного преступления.
В результате пяти авиаударов и ракетного обстрела в Константиновке пострадало 8 человек. Повреждены жилые дома, больница, магазины и критическая инфраструктура.
В результате 5 авиабомбовых ударов по Константиновке ранены 4 местных жителя. Повреждено 7 многоэтажек, 4 частных дома, административные здания и инфраструктура города.
За сутки произошло 59 боевых столкновений на различных направлениях фронта, из них 14 атак в Курской области. Противник активно атаковал на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях, нанес авиаудары.
В Константиновке в результате трех авиаударов РФ с использованием ФАБ-250 погиб один человек, двое ранены. Повреждены 9 частных домов, начато уголовное производство.
Оккупанты нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки, использовав ФАБ-250. В результате атаки ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.
Российские войска атаковали FPV-дроном спасателей ГСЧС, которые доставляли воду мирным жителям Константиновки. Двое спасателей получили ранения средней тяжести, повреждена автоцистерна.
В результате артиллерийского удара и 9 авиаударов по Константиновке погиб 58-летний мужчина, 7 человек ранены. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили.
Российские войска совершили 3829 обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, включая 33 авиабомбы. В результате атак погиб 1 человек, 3 ранены, повреждена критическая инфраструктура.
В Сумах ночью прогремело несколько мощных взрывов в результате атаки беспилотников. На местах двух взрывов обнаружены тела погибших, работают спасатели и разворачивается штаб ликвидации последствий.
Оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате атаки ранены 6 мирных жителей и повреждены 10 многоквартирных домов.
Российские войска нанесли ракетный удар по Херсону. 64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение, находясь в помещении.
В результате двух авиабомб ФАБ-250 в Константиновке погиб 38-летний мужчина, еще три человека ранены. Повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура города.
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.
В Краматорске пробурили две новые скважины, а затем планируют пробурить еще три - для улучшения водоснабжения. Вода из них будет проходить фильтрацию и будет пригодна для бытового использования.
Партизаны АТЕШ сообщают о высокой активности российской авиации в донецком направлении. В Славянске и Краматорске местные жители слышали взрывы.
В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.
В Донецке детские сады работают только по 4 часа в день из-за нехватки воды и отопления. Жители протестуют, но оккупационные власти не решают проблему водоснабжения, а коммунальные долги растут.
В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке временно отключат воду из-за ремонта. За сутки российские обстрелы ранили 3 мирных жителей в разных населенных пунктах Донецкой области.
За сутки российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранены три человека, повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов.
В результате вражеского обстрела города Селидово Донецкой области три человека получили ранения. Пострадавших эвакуировали в село Петровка, а затем транспортировали в поселок Шевченко для оказания медицинской помощи.
11 октября оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, повредив пожарно-спасательную часть. Взрывная волна выбила окна и двери, повредила крышу и ворота гаража, но личный состав не пострадал.
российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.
За сутки зафиксирован 2691 обстрел по 10 населенным пунктам Донетчины. Повреждены 26 гражданских объектов, в том числе 23 жилых дома, ранен один человек в Ясной Поляне.
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.
В Константиновке Краматорского района удалось потушить пожар, вызванный вражеским ударом 6 октября. Спасатели боролись с огнем несколько дней, окончательно ликвидировав его 8 октября.