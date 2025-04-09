Константиновка

Из-за отсутствия воды и отопления дошкольные учреждения в Донецке фактически не работают

В Донецке детские сады работают только по 4 часа в день из-за нехватки воды и отопления. Жители протестуют, но оккупационные власти не решают проблему водоснабжения, а коммунальные долги растут.