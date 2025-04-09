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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29371 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Константиновка

Новости по теме

Оккупанты обстреляли Константиновку: есть погибший и раненые, среди них ребенок

В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.

Война • 7 апреля, 13:12 • 8148 просмотра

По Славянску россияне ударили 6 дронами, по Константиновке - "Смерчем": есть погибший и раненые

В Славянске два человека ранены в результате атаки дронов, а в Константиновке один человек погиб и двое ранены из-за обстрела из РСЗО. Россияне 16 раз обстреляли Донецкую область за сутки.

Война • 20 марта, 08:39 • 11506 просмотра

Армия рф атаковала Константиновку и Покровск: ранены 8 гражданских, среди них - ребенок

Россияне ударили по Константиновке из РСЗО "Смерч", ранив супругов. В Покровске ранены мужчина, женщина и их 15-летний сын, а также еще трое гражданских.

Война • 13 марта, 14:36 • 18460 просмотра

Полицейские показали, как вместе со спасателями эвакуировали жителей Константиновки после обстрела

В результате обстрела Константиновки были повреждены дома. Полицейские помогли жителям выбраться из заблокированных квартир и оказали первую помощь пострадавшим.

Война • 13 марта, 01:07 • 20812 просмотра

россияне под утро сбросили авиабомбу на Константиновку: четверо пострадавших

Российские военные сбросили авиабомбу на жилые кварталы Константиновки, ранив четверых мирных жителей. Пострадали дома, автомобиль и инфраструктура города, начато расследование военного преступления.

Война • 11 марта, 07:31 • 14338 просмотра

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

В результате пяти авиаударов и ракетного обстрела в Константиновке пострадало 8 человек. Повреждены жилые дома, больница, магазины и критическая инфраструктура.

Война • 9 марта, 00:41 • 49800 просмотра

Российские войска сбросили пять авиабомб на Константиновку: 4 раненых

В результате 5 авиабомбовых ударов по Константиновке ранены 4 местных жителя. Повреждено 7 многоэтажек, 4 частных дома, административные здания и инфраструктура города.

Война • 8 марта, 10:31 • 18069 просмотра

59 боевых столкновений на фронте: где происходят самые ожесточенные бои

За сутки произошло 59 боевых столкновений на различных направлениях фронта, из них 14 атак в Курской области. Противник активно атаковал на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях, нанес авиаудары.

Война • 4 марта, 14:23 • 17447 просмотра

Атака врагом городов Донетчины: начато расследование относительно гибели и ранения жителей Константиновки в результате ударов ФАБ-250

В Константиновке в результате трех авиаударов РФ с использованием ФАБ-250 погиб один человек, двое ранены. Повреждены 9 частных домов, начато уголовное производство.

Война • 21 февраля, 13:34 • 34668 просмотра

россияне сбросили шесть 250-килограммовых бомб на Константиновку за несколько минут: 6 раненых

Оккупанты нанесли 6 авиаударов по жилой застройке Константиновки, использовав ФАБ-250. В результате атаки ранены 6 мирных жителей, повреждены 38 домов и инфраструктура.

Война • 19 февраля, 11:00 • 120481 просмотра

Везли воду мирным жителям: оккупанты в Константиновке атаковали спасателей FPV-дроном, есть раненые

Российские войска атаковали FPV-дроном спасателей ГСЧС, которые доставляли воду мирным жителям Константиновки. Двое спасателей получили ранения средней тяжести, повреждена автоцистерна.

Общество • 17 февраля, 15:46 • 29545 просмотра

Новые жертвы после удара в Константиновке: 58-летний мужчина погиб, еще двое в тяжелом состоянии

В результате артиллерийского удара и 9 авиаударов по Константиновке погиб 58-летний мужчина, 7 человек ранены. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили.

Война • 22 января, 16:09 • 34064 просмотра

Очередной антирекорд: на Донетчине захватчики совершили почти 3830 обстрелов за прошедшие сутки

Российские войска совершили 3829 обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, включая 33 авиабомбы. В результате атак погиб 1 человек, 3 ранены, повреждена критическая инфраструктура.

Общество • 22 января, 15:06 • 36626 просмотра

Войска рф атаковали Сумы "шахедами": известно о двух погибших

В Сумах ночью прогремело несколько мощных взрывов в результате атаки беспилотников. На местах двух взрывов обнаружены тела погибших, работают спасатели и разворачивается штаб ликвидации последствий.

Общество • 22 ноября, 04:39 • 23648 просмотра

Шестеро раненых и разбитые квартиры: россияне сбросили авиабомбы на Константиновку

Оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на жилой квартал Константиновки Донецкой области. В результате атаки ранены 6 мирных жителей и повреждены 10 многоквартирных домов.

Война • 21 ноября, 07:48 • 18591 просмотра

Захватчики нанесли ракетный удар по Херсону, пострадал местный житель

Российские войска нанесли ракетный удар по Херсону. 64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение, находясь в помещении.

Общество • 1 ноября, 10:48 • 32930 просмотра

1 погибший и 3 раненых в результате авиабомбовых ударов россиян по Константиновке

В результате двух авиабомб ФАБ-250 в Константиновке погиб 38-летний мужчина, еще три человека ранены. Повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура города.

Война • 26 октября, 17:41 • 27564 просмотра

Более 10 обстрелов Донетчины за сутки, по меньшей мере 3 человека ранены, повреждены объекты инфраструктуры - ОВА

За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.

Общество • 24 октября, 07:29 • 24258 просмотра

На оставленном врагом без устойчивого водоснабжения севере Донецкой области начали решать проблему с водой: что известно

В Краматорске пробурили две новые скважины, а затем планируют пробурить еще три - для улучшения водоснабжения. Вода из них будет проходить фильтрацию и будет пригодна для бытового использования.

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На Донецком направлении высокая активность российской авиации - партизаны

Партизаны АТЕШ сообщают о высокой активности российской авиации в донецком направлении. В Славянске и Краматорске местные жители слышали взрывы.

Война • 22 октября, 13:56 • 28795 просмотра

Армия рф убила двух детей и женщину в Покровском районе Донецкой области

В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.

Война • 22 октября, 08:10 • 30247 просмотра

Из-за отсутствия воды и отопления дошкольные учреждения в Донецке фактически не работают

В Донецке детские сады работают только по 4 часа в день из-за нехватки воды и отопления. Жители протестуют, но оккупационные власти не решают проблему водоснабжения, а коммунальные долги растут.

Общество • 21 октября, 13:16 • 23925 просмотра

Четыре города Донецкой области останутся без воды: что известно

В Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке временно отключат воду из-за ремонта. За сутки российские обстрелы ранили 3 мирных жителей в разных населенных пунктах Донецкой области.

Общество • 21 октября, 09:09 • 27347 просмотра

россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки: три человека ранены

За сутки российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранены три человека, повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов.

Общество • 16 октября, 07:35 • 16061 просмотра

Оккупанты атаковали Селидово: три человека ранены

В результате вражеского обстрела города Селидово Донецкой области три человека получили ранения. Пострадавших эвакуировали в село Петровка, а затем транспортировали в поселок Шевченко для оказания медицинской помощи.

Война • 14 октября, 13:27 • 12502 просмотра

россияне ударили по пожарно-спасательной части в Константиновке

11 октября оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, повредив пожарно-спасательную часть. Взрывная волна выбила окна и двери, повредила крышу и ворота гаража, но личный состав не пострадал.

Война • 12 октября, 09:39 • 21174 просмотра

Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены

российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.

Война • 12 октября, 08:40 • 23860 просмотра

В Донецкой области армия рф атаковала Константиновку и еще три населенных пункта за ночь

За сутки зафиксирован 2691 обстрел по 10 населенным пунктам Донетчины. Повреждены 26 гражданских объектов, в том числе 23 жилых дома, ранен один человек в Ясной Поляне.

Война • 10 октября, 10:00 • 12217 просмотра

В Донецкой области в результате атак террористов, повреждено 65 гражданских объектов, погиб 1 человек, 11 человек ранены

За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.

Общество • 9 октября, 07:55 • 35749 просмотра

В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

В Константиновке Краматорского района удалось потушить пожар, вызванный вражеским ударом 6 октября. Спасатели боролись с огнем несколько дней, окончательно ликвидировав его 8 октября.

Общество • 9 октября, 02:50 • 47252 просмотра