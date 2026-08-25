За сутки на фронте произошло 209 боёв, россия осуществила 3200 обстрелов - Генштаб ВСУ

В течение минувших суток, 24 августа, на фронте произошло 209 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиаударов, во время которых сбросил 234 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Кроме того, российские захватчики применили 9641 дрон-камикадзе и совершили 3203 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, 83 — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Бачевск, Кореньок, Рыжовка, Толстодубово, Уланово, Волфино, Будки, Шпиль, Рогизное, Кучеровка, Безсаловка, Вынторовка, Гаврилова Слобода, Стариково, Атинское, Волковка, Малушино, Середина-Буда и Ястребщина Сумской области; Янжуловка, Богданово и Клюсы Черниговской области. Авиаудару подверглось Толстодубово.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском направлении за минувшие сутки зафиксировано восемь боестолкновений. Враг совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, семь из них — с применением РСЗО. Также противник нанес один авиаудар, применив две КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Старица, Радьковка и Зарубинка.

На Купянском направлении произошло одно наступательное действие врага в направлении Куриловки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в направлении населенных пунктов Лиман, Новоселовка, Диброва, Дробышево и неподалеку от Ольговки.

На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Диброва, Резниковка и в направлении Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Иллиновка, Новоселовка, Грузское и в направлении населенных пунктов Вольное и Кучеров Яр.

Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Новоалександровка, Сергеевка, Муравка, Новопавловка и в районах Родинского, Мирного, Котлино, Удачного, Новониколаевки.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Нового Запорожья, Андреевки-Клевцовой, Александровграда и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах Рождественки, Ровного, Долинки, Горького, Даниловки и Лесного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед неподалеку от Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также обезврежены девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, десять наземных робототехнических комплексов, 1555 беспилотных летательных аппаратов, 448 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники врага.

рф атаковала Украину двумя ракетами с баллистикой, обезврежены 124 из 150 дронов