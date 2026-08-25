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рф атаковала Украину двумя ракетами с баллистикой, обезврежены 124 из 150 дронов

Киев • УНН

 • 462 просмотра

россия запустила по Украине две ракеты и 150 дронов. ПВО уничтожила или подавила 124 беспилотника, зафиксированы попадания в 17 локациях.

рф атаковала Украину двумя ракетами с баллистикой, обезврежены 124 из 150 дронов

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, еще одну ракету и 150 дронов, сбито или подавлено 124 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 августа (с 18:00 24 августа) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-31П из Брянской обл., а также 150 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

Пункт пропуска на границе с Молдовой приостановил работу после атаки рф дронами25.08.26, 08:13 • 1434 просмотра

Юлия Шрамко

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