Пункт пропуска на границе с Молдовой приостановил работу после атаки рф дронами
Киев • УНН
Из-за повреждения инфраструктуры после российской атаки пункт пропуска временно закрыт. Таможенные формальности не осуществляются.
Пункт пропуска "Виноградовка – Вулканешты" на границе Украины и Молдовы временно не работает из-за последствий вражеской атаки, сообщили во вторник в Государственной таможенной службе, пишет УНН.
В результате очередной российской атаки ударными беспилотниками повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка – Вулканешты", расположенного на украинско-молдавской границе. В настоящее время движение через пункт пропуска приостановлено, таможенные формальности не осуществляются
Граждан и перевозчиков попросили учесть указанную информацию при планировании маршрутов и выбирать для пересечения украинско-молдавской границы другие действующие пункты пропуска.
О восстановлении работы пункта пропуска сообщат дополнительно.
рф атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, работу приостановлено21.08.26, 08:20 • 24834 просмотра