Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами
Київ • УНН
Через пошкодження інфраструктури після російської атаки пункт пропуску тимчасово закритий. Митні формальності не здійснюються.
Пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", на кордоні України і Молдови тимчасово не працює через наслідки ворожої атаки, повідомили у Держмитслужбі у вівторок, пише УНН.
Унаслідок чергової російської атаки ударними безпілотниками пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", розташованого на українсько-молдовському кордоні. Наразі рух через пункт пропуску призупинено, митні формальності не здійснюються
Громадян та перевізників попросили врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші діючі пункти пропуску.
Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково.
рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупинено21.08.26, 08:20 • 24834 перегляди