Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу після атаки рф дронами

Фото: t.me/UkraineCustoms

Пункт пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", на кордоні України і Молдови тимчасово не працює через наслідки ворожої атаки, повідомили у Держмитслужбі у вівторок, пише УНН.

Унаслідок чергової російської атаки ударними безпілотниками пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", розташованого на українсько-молдовському кордоні. Наразі рух через пункт пропуску призупинено, митні формальності не здійснюються - повідомили митники.

Громадян та перевізників попросили врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші діючі пункти пропуску.

Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково.

рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупинено