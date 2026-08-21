рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупинено
Київ • УНН
Через атаку "шахедів" пошкоджено інфраструктуру пункту «Табаки» на Одещині. Пропуск людей і транспорту призупинено.
росія атакувала пункт пропуску "Табаки" в Одеській області на кордоні України і Молдови, його роботу призупинено, повідомили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, пише УНН.
На Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено пункт пропуску "Табаки"
За даними ДПСУ, "у ніч на 21 серпня ворог атакував "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області".
"Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України", - ідеться у повідомленні.
Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону - вказали у ДПСУ.
Транспорт, як зазначається, перенаправляється до інших пунктів пропуску.
Мандрівників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, вбила 13 людей у Києві та області - Зеленський про нічну атаку рф20.08.26, 09:37 • 3666 переглядiв