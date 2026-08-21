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рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупинено

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Через атаку "шахедів" пошкоджено інфраструктуру пункту «Табаки» на Одещині. Пропуск людей і транспорту призупинено.

рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупинено
Фото: t.me/DPSUkr

росія атакувала пункт пропуску "Табаки" в Одеській області на кордоні України і Молдови, його роботу призупинено, повідомили у п'ятницю у Держприкордонслужбі, пише УНН.

На Одещині внаслідок ворожої атаки пошкоджено пункт пропуску "Табаки"

- повідомили у ДПСУ.

За даними ДПСУ, "у ніч на 21 серпня ворог атакував "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області".

"Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об’єктах, локалізували працівники ДСНС України", - ідеться у повідомленні.

Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт "Табаки" не здійснюється. Про ситуацію поінформовано молдовську сторону - вказали у ДПСУ.

Транспорт, як зазначається, перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Мандрівників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

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Юлія Шрамко

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