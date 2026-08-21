рф атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, работу приостановлено

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россия атаковала пункт пропуска "Табаки" в Одесской области на границе Украины и Молдовы, его работа приостановлена, сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе, пишет УНН.

В Одесской области в результате вражеской атаки поврежден пункт пропуска "Табаки" - сообщили в ГПСУ.

По данным ГПСУ, "в ночь на 21 августа враг атаковал "шахедами" Болградский и Измаильский районы Одесской области".

"В результате атаки произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Возникшие на объектах пожары локализовали сотрудники ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона - указали в ГПСУ.

Транспорт, как отмечается, перенаправляется к другим пунктам пропуска.

Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок.

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