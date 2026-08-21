рф атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, работу приостановлено
Киев • УНН
В результате атаки «шахедов» повреждена инфраструктура пункта «Табаки» в Одесской области. Пропуск людей и транспорта приостановлен.
россия атаковала пункт пропуска "Табаки" в Одесской области на границе Украины и Молдовы, его работа приостановлена, сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе, пишет УНН.
В Одесской области в результате вражеской атаки поврежден пункт пропуска "Табаки"
По данным ГПСУ, "в ночь на 21 августа враг атаковал "шахедами" Болградский и Измаильский районы Одесской области".
"В результате атаки произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Возникшие на объектах пожары локализовали сотрудники ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона - указали в ГПСУ.
Транспорт, как отмечается, перенаправляется к другим пунктам пропуска.
Путешественников просят учесть эту информацию при планировании поездок.
россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, убила 13 человек в Киеве и области - Зеленский о ночной атаке рф20.08.26, 09:37 • 3658 просмотров