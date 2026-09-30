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Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

Киев • УНН

 • 6340 просмотра

1 октября в отдельных регионах будут действовать ограничения для бизнеса и почасовые отключения для всех потребителей. Причина — атаки рф.

Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

В четверг, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН

Детали 

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления: 

  • 08:00–21:00 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
    • 08:00–11:00 и 16:00–21:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме 0,5 очереди). 

      «Причина введения ограничений — последствия российских атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — говорится в сообщении. 

      Напомним 

      Киев после экстренных отключений возвращается к стабилизационным графикам. В Киевской области также ввели графики, но не во всех группах. 

      Павел Башинский

      ОбществоВойна в Украине
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Отключение света
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина
      Киев