Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

В четверг, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

08:00–21:00 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

08:00–11:00 и 16:00–21:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме 0,5 очереди).

«Причина введения ограничений — последствия российских атак на энергообъекты. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Напомним

Киев после экстренных отключений возвращается к стабилизационным графикам. В Киевской области также ввели графики, но не во всех группах.