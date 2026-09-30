Київ повертається до стабілізаційних графіків, в області також запровадили відключення
Київ • УНН
Київ після аварійних відключень переходить на стабілізаційні графіки за командою Укренерго. На Київщині обмеження діють для груп 3.2 та 5.2.
Київ після екстрених відключень повертається до стабілізаційних графіків. У Київській області також запровадили графіки, але не у всіх групах, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Столиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго
Яка ситуація на Київщині
Як повідомили у компанії, на Київщині за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня.
Графіки будуть діяти для груп 3.2 та 5.2.
Нагадаємо
В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у трьох областях через масовані дронові удари зс рф по енергосистемі.
Світло за графіками подаватимуть у Київській, Чернігівській, Житомирській областях та у місті Києві.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - пообіцяли у профільному міністерстві.