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Київ повертається до стабілізаційних графіків, в області також запровадили відключення

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Київ після аварійних відключень переходить на стабілізаційні графіки за командою Укренерго. На Київщині обмеження діють для груп 3.2 та 5.2.

Київ повертається до стабілізаційних графіків, в області також запровадили відключення

Київ після екстрених відключень повертається до стабілізаційних графіків. У Київській області також запровадили графіки, але не у всіх групах, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Столиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК Укренерго 

- йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Київщині

Як повідомили у компанії, на Київщині за командою Укренерго застосовано графіки відключень на 30 вересня.

Графіки будуть діяти для груп 3.2 та 5.2.

Нагадаємо

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у трьох областях через масовані дронові удари зс рф по енергосистемі.

Світло за графіками подаватимуть у Київській, Чернігівській, Житомирській областях та у місті Києві.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - пообіцяли у профільному міністерстві. 

Антоніна Туманова

СуспільствоКиївКиївська область
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Житомирська область
Чернігівська область
ДТЕК
Укренерго
Україна
Київ