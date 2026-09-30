Киев возвращается к стабилизационным графикам, в области также ввели отключения
Киев • УНН
Киев после аварийных отключений переходит на стабилизационные графики по команде «Укрэнерго». В Киевской области ограничения действуют для групп 3.2 и 5.2.
Киев после экстренных отключений возвращается к стабилизационным графикам. В Киевской области также ввели графики, но не во всех группах, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Такую команду дал НЭК «Укрэнерго»
Какая ситуация в Киевской области
Как сообщили в компании, в Киевской области по команде «Укрэнерго» применены графики отключений на 30 сентября.
Графики будут действовать для групп 3.2 и 5.2.
Напомним
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в трех областях из-за массированных ударов беспилотников вс рф по энергосистеме.
Свет по графикам будут подавать в Киевской, Черниговской, Житомирской областях и в городе Киеве.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - пообещали в профильном министерстве.