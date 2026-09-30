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Техника

Киев возвращается к стабилизационным графикам, в области также ввели отключения

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Киев после аварийных отключений переходит на стабилизационные графики по команде «Укрэнерго». В Киевской области ограничения действуют для групп 3.2 и 5.2.

Киев возвращается к стабилизационным графикам, в области также ввели отключения

Киев после экстренных отключений возвращается к стабилизационным графикам. В Киевской области также ввели графики, но не во всех группах, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Столица переходит к стабилизационным отключениям по графикам. Такую команду дал НЭК «Укрэнерго» 

- говорится в сообщении.

Какая ситуация в Киевской области

Как сообщили в компании, в Киевской области по команде «Укрэнерго» применены графики отключений на 30 сентября.

Графики будут действовать для групп 3.2 и 5.2.

Напомним

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии в трех областях из-за массированных ударов беспилотников вс рф по энергосистеме.

Свет по графикам будут подавать в Киевской, Черниговской, Житомирской областях и в городе Киеве.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - пообещали в профильном министерстве. 

Антонина Туманова

ОбществоКиевКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Житомирская область
Черниговская область
ДТЭК
Укрэнерго
Украина
Киев