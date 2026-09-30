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Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях

Київ • УНН

 • 10543 перегляди

Після масованої атаки дронів рф світло обмежили в Києві та трьох областях. У столиці електроенергії може не бути до десяти годин.

Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях
Фото ілюстративне

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у трьох областях через масовані дронові удари зс рф по енергосистемі. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну інформацію від Міненерго. 

Світло за графіками подаватимуть у Київській, Чернігівській, Житомирській областях та у місті Києві.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - пообіцяли у профільному міністерстві. 

Яка ситуація зі світлом зараз у Києві

Станом на вечір 30 вересня у столиці запровадили екстрені відключення світла. Менше усього світла сьогодні бачитиме черга 6.1. Зараз у двох районах міста - Шевченківському та Голосіївському -  стоять тролейбуси та трамваї. Крім того, за словами містян і гостей столиці, вимкнули освітлення на станціях метрополітену. 

За попередньою інформацією, у деяких районах Києва світла може не бути  протягом десяти годин.

Контекст 

 Уночі 30 вересня росія вперше від кінця минулого опалювального сезону масовано атакувала енергетику. Зокрема, унаслідок ракетно-дронових атак пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС. 

Олександра Василенко

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