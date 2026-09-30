Через удари рф аварійні відключення запровадили у трьох областях
Київ • УНН
Після масованої атаки дронів рф світло обмежили в Києві та трьох областях. У столиці електроенергії може не бути до десяти годин.
В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у трьох областях через масовані дронові удари зс рф по енергосистемі. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну інформацію від Міненерго.
Світло за графіками подаватимуть у Київській, Чернігівській, Житомирській областях та у місті Києві.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - пообіцяли у профільному міністерстві.
Яка ситуація зі світлом зараз у Києві
Станом на вечір 30 вересня у столиці запровадили екстрені відключення світла. Менше усього світла сьогодні бачитиме черга 6.1. Зараз у двох районах міста - Шевченківському та Голосіївському - стоять тролейбуси та трамваї. Крім того, за словами містян і гостей столиці, вимкнули освітлення на станціях метрополітену.
За попередньою інформацією, у деяких районах Києва світла може не бути протягом десяти годин.
Контекст
Уночі 30 вересня росія вперше від кінця минулого опалювального сезону масовано атакувала енергетику. Зокрема, унаслідок ракетно-дронових атак пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС.