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The Guardian
Техніка

Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці Freyja

Київ • УНН

 • 5568 перегляди

Fire Point інтегрує дані про удари «Іскандерами» та північнокорейськими ракетами в алгоритми Freyja. Перше перехоплення планують до середини 2027 року.

Fire Point використовує дані ударів російськими «Іскандерами» та ракетами з КНДР в розробці Freyja

Українська оборонна компанія Fire Point збирає та аналізує дані про російські удари балістичними ракетами "Іскандер" та північнокорейськими ракетами, щоб інтегрувати отриману інформацію в алгоритми європейської протибалістичної системи Freyja. Про це розповіла CEO Fire Point Ірина Терех під час виступу на Euronews Defence & Space Summit 2026 в Брюсселі, пише УНН.

Коли планується перехоплення балістики?

Ми накопичуємо ракети-перехоплювачі на майбутнє, проводимо випробування, інтеграцію системи, тестуємо її в реальних бойових умовах в Україні. Також ми збираємо всі дані з атак на нас "Іскандерами" та північнокорейськими ракетами і закладаємо їх в алгоритми Freyja

- розповіла Ірина Терех.

Компанія розраховує отримати частину вдосконалень MVP системи (першої робочої версії) вже до кінця 2026 року. 

Наша мета - провести "нульовий" тест цього року, а реальне перехоплення - до середини наступного, і це вкрай амбітна мета. Щоб її досягти, усі мають працювати надзвичайно злагоджено. Не повинно бути затримок із постачанням радарів, наданням ліцензій чи підписанням окремих документів

- розповіла CEO Fire Point.

Ірина Терех пояснила, що розробники стиснули процес створення антибалістичної програми з 40 років до трохи більш ніж двох років. За її словами, зараз проєкт проходить інтенсивний етап технічної інтеграції та випробувань.

Але все одно це постріли й пуски, пуски й пуски, доки ми не отримаємо результат

- додала Терех.

У чому особливість Freyja?

CEO Fire Point нагадала, що Freyja створюється як антибалістична система для захисту Європи і її концепція враховує досвід війни в Україні, зокрема масштаб і кількість ракетних загроз.

Вона зазначала, що на початку Freyja не зможе замінити американську систему ППО Patriot, яка залишається однією з найкращих систем у світі. Однак Patriot не були розраховані на таку кількість загроз, з якими стикається Україна.

Саме тому кожен елемент Freyja проєктується за принципом design for manufacturing. Тобто з самого початку система має бути придатною для масштабування, відносно дешевою, відтворюваною та максимально незалежною від критичних зовнішніх компонентів чи технологій.

Зокрема, Fire Point працює над створенням системи з європейськими компонентами, що дозволить зробити Freyja незалежною від американського експортного регулювання ITAR та китайських компонентів.

Головний акцент компанія робить на сумісність систем і відсутність прив’язки до одного виробника.

Відкрита архітектура дозволяє поєднувати рішення різних європейських виробників в одну систему. Це означає більше альтернатив, меншу залежність від окремих постачальників і можливість швидко інтегрувати нові технології

- пояснили у Fire Point провівши аналогію із конструктором Lego.

Не менш важлива відсутність так званого kill switch - "вимикача", який міг би позбавити власника системи ППО можливості застосувати систему. Тобто для застосування Freyja не потрібен буде дозволів партнерів чи виробника.

Якщо ви володієте своєю ППО, ви маєте справді нею володіти

- підкреслила Ірина Терех.

Скільки перехоплювачів виготовлятимуть в рік?

Як вже зазначалося, наразі Fire Point працює над накопиченням ракет-перехоплювачів FP-7.х до Freyja та масштабуванням їх виробництва. Компанія планує застосувати до Freyja підхід, який уже використовувала під час масштабування інших своїх розробок.

Щодо ракет-перехоплювачів слід розуміти: 600–700 перехоплювачів на рік нічого не змінять. Ми живемо у світі, де загроза лише зростатиме, і рахунок має йти на тисячі й тисячі ракет

- пояснила Ірина Терех.

Компанія це враховувала під час розробки FP-7.х.

Ракета-перехоплювач FP-7X від Fire Point, яка зараз є частиною Freyja, спроєктована з розрахунку на виробничу потужність щонайменше кілька тисяч одиниць на рік. Звісно, щоб це стало реальністю, попереду ще багато роботи, але це можливо, бо ракету від самого початку проєктували під майбутнє масштабування

- зазначила СЕО Fire Point.

Що таке Freyja?

Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Freyja має доповнити наявні системи протиракетної оборони та забезпечити масштабніше і дешевше виробництво - Зеленський23.09.26, 22:46 • 5635 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніТехнологіїПублікації
Ірина Терех
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MIM-104 Patriot
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Україна