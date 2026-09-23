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Freyja має доповнити наявні системи протиракетної оборони та забезпечити масштабніше і дешевше виробництво - Зеленський

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Президент заявив, що Freyja має стати інтегрованою частиною оборони України та Європи.

Freyja має доповнити наявні системи протиракетної оборони та забезпечити масштабніше і дешевше виробництво - Зеленський
Володимир Зеленський ФОТО: EPA/UPG

Антибалістична програма Freyja не заміняє ефективні системи протиракетної оборони, зокрема Patriot і SAMP/T, а покликана доповнити їх та забезпечити можливість виробляти перехоплювачі у більших масштабах і дешевше. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.

Наша програма Freyja не заміняє ефективні системи типу Patriot або SAMP/T. Ми хочемо розвинути систему, побудувати систему, яку можна випускати у більших масштабах, дешевше. Систему, яка може бути інтегрованою частиною оборони України та оборони Європи. Така, яка може допомогти будь-якій нації. Всесвітня черга очікування на антибалістичні ракети є величезною, а загроза збільшується. Тому нам потрібно виробляти достатньо систем, які захищатимуть нас, щоб кожна людина, яка сидітиме у цьому залі, сказала б, що мій народ захищений. Це наш підхід до безпеки 

- зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні навіть найбагатші країни у світі не можуть знайти достатньо перехоплювачів. 

Навіть, ті, які роками збирали свої склади, перехоплювачі вже використали. На жаль, це реальність. Навіть, у країнах Затоки, де країни дійсно намагаються створити потужну антибалістичну систему і оборону. Нам потрібна нова програма, нам потрібна ця Freyja, тому долучайтеся. Може видаватися, що Україна сфокусована тільки на війні, тому що ми говоримо про оборону, про зброю і санкції, але українці не обирали цю війну. Ми б хотіли обрати не померти 

- наголосив Президент.

Він також повідомив, що Україна продовжує розширювати міжнародну участь у програмі. За його словами, до Freyja вже долучилися 10 країн, минулого тижня Україна запросила до програми Польщу, а також проводить консультації з іншими союзниками.

Ми залишаємося відкритими кожній країні, яка може надати свій внесок, щоб розвинути захист від балістичних ракет 

- заявив Зеленський.

Канада готова долучитися до антибалістичноі програми Freyja своїми технологіями - Зеленський10.09.26, 20:45 • 4629 переглядiв

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський на початку вересня разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів, присвячену реалізації антибалістичної програми Freyja. У зустрічі взяли участь керівники оборонних компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Сторони узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму.

Що таке Freyja

Freyja — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.

Юлія Мельник

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