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Україна та партнери узгодили конкретні кроки для реалізації антибалістичної програми Freyja - Зеленський

Київ • УНН

 • 642 перегляди

У Норвегії відбулася зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів, присвячену реалізації антибалістичної програми Freyja.

Україна та партнери узгодили конкретні кроки для реалізації антибалістичної програми Freyja - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере провели зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів, присвячену реалізації антибалістичної програми Freyja. Про це повідомив Президент України, пише УНН.

"Головна тема – антибалістична програма Freyja, яка здатна забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії", - зазначив Зеленський.

У зустрічі взяли участь керівники оборонних компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo.

"Узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", - повідомив Президент.

Він також подякував Норвегії за цю зустріч і партнерам за готовність працювати разом. 

"Захист європейського неба – це наша спільна справа", - наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками держав та оборонних компаній, залучених до розробки спільної антибалістичної програми Freyja.

Fire Point на оборонній MSPO у Польщі покаже FP-5 "Фламінго" та балістичні ракети FP-7 і FP-907.09.26, 15:38 • 65064 перегляди

Що таке Freyja

Freyja — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.

Юлія Мельник

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