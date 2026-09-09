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У центрі Варшави поляк побив українського туриста та опинився під арештом

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

33-річний поляк ударив 20-річного українця на переході, спричинивши втрату свідомості. Суд заарештував нападника на три місяці.

У центрі Варшави поляк побив українського туриста та опинився під арештом

У центрі Варшави поляк без причини побив 20-річного українця. Потерпілий втратив свідомість і впав на землю. Весь інцидент зафіксувала камера відеоспостереження: нападника вдалося затримати вже через кілька хвилин, повідомляє районне управління поліції Варшави, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, на пішохідному переході чоловік напав на 20-річного громадянина України. Нападник ударив його кулаком у голову. Сила удару була настільки великою, що потерпілий на мить втратив свідомість. Допомогу йому надали випадкові перехожі.

Злочинцем виявився 33-річний громадянин Польщі. Йому висунули звинувачення, а його поведінку кваліфікували як хуліганський проступок. Суд вирішив, що найближчі три місяці підозрюваний проведе під вартою.

Також з’ясувалося, що під час допиту чоловік не вказав причин своєї поведінки. У минулому він мав судимості за подібні злочини, а саме: подібним чином напав на літню жінку, за що відбув покарання у вигляді позбавлення волі.

Тоді його жертвою стала 86-річна жінка, яку він двічі вдарив ногою в спину, що призвело до її падіння та травм голови. Кілька днів по тому він погрожував вбити іншу випадкову жінку. Його швидко розшукали та затримали поліцейські з центру міста. Зрештою суд засудив його до майже року позбавлення волі

- йдеться в повідомленні поліції.

У даній справі на підставі зібраних доказів 33-річному чоловікові висунули звинувачення у створенні для людини безпосередньої небезпеки втрати життя або заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, а також у заподіянні ушкодження органу тіла, що тривало не довше 7 днів. Зі свідчень потерпілого випливає, що він ніколи раніше не бачив нападника, а до Польщі приїхав як турист на кілька днів.

Суд задовольнив клопотання прокуратури у Варшаві, застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Поведінка підозрюваного була кваліфікована як хуліганський проступок. У такому випадку суд може призначити більш суворе покарання.

Нагадаємо

У Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох українців, які зазнали травм голови й обличчя.

Євген Устименко

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