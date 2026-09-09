В центре Варшавы поляк избил украинского туриста и оказался под арестом

В центре Варшавы поляк без причины избил 20-летнего украинца. Потерпевший потерял сознание и упал на землю. Весь инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения: нападавшего удалось задержать уже через несколько минут, сообщает районное управление полиции Варшавы, передает УНН.

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По данным следствия, на пешеходном переходе мужчина напал на 20-летнего гражданина Украины. Нападавший ударил его кулаком в голову. Сила удара была настолько большой, что потерпевший на мгновение потерял сознание. Помощь ему оказали случайные прохожие.

Преступником оказался 33-летний гражданин Польши. Ему предъявили обвинения, а его поведение квалифицировали как хулиганский проступок. Суд решил, что ближайшие три месяца подозреваемый проведет под стражей.

Также выяснилось, что во время допроса мужчина не назвал причин своего поведения. В прошлом он имел судимости за подобные преступления, а именно: аналогичным образом напал на пожилую женщину, за что отбыл наказание в виде лишения свободы.

Тогда его жертвой стала 86-летняя женщина, которую он дважды ударил ногой в спину, что привело к ее падению и травмам головы. Несколько дней спустя он угрожал убить другую случайную женщину. Его быстро разыскали и задержали полицейские из центра города. В итоге суд приговорил его почти к году лишения свободы - говорится в сообщении полиции.

В данном деле на основании собранных доказательств 33-летнему мужчине предъявили обвинения в создании для человека непосредственной опасности потери жизни или причинения тяжкого вреда здоровью, а также в причинении повреждения органу тела, которое продолжалось не более 7 дней. Из показаний потерпевшего следует, что он никогда ранее не видел нападавшего, а в Польшу приехал как турист на несколько дней.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в Варшаве, применив к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Поведение подозреваемого было квалифицировано как хулиганский проступок. В таком случае суд может назначить более суровое наказание.

Напомним

В Радоме восемь мужчин напали на трех украинцев, которые получили травмы головы и лица.