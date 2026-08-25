У Польщі восьмеро чоловіків побили трьох українців, нападник хотів прочитати "лекцію про Волинь" - ЗМІ

У Польщі вісім людей напали на трьох українців, нападник хотів прочитати їм "лекцію про Волинь", повідомляє Onet Wiadomości, пише УНН.

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Як повідомляється, п'яний 34-річний чоловік напав на трьох 20-річних українців у Радомі та почав розпитувати їх про їхнє походження та Волинську трагедію. Потім до поляка приєдналися ще семеро чоловіків, і разом вони вчинили напад, пише видання.

Інцидент стався 2 серпня між 5 та 6 ранку на вулиці Мальчевського в Радомі, але ЗМІ повідомили про це лише через кілька днів.

"Томаш Г., 34-річний житель Любліна, приїхав до Радома на весілля, але після його закінчення почав блукати містом. Він зустрів трьох молодих українців на вулиці Мальчевського. Він зав'язав з ними розмову, запитуючи, звідки вони. Відбувся обмін репліками. Однак йому не сподобалася їхня відповідь. Вони, своєю чергою, повідомили, що він хоче прочитати їм лекцію про Волинь. Виникло словесне непорозуміння, і в цей момент [...] житель Любліна покликав трьох чи чотирьох молодих чоловіків, які переходили вулицю, і сказав їм, що вони українці. Вони дуже енергійно відреагували на це, і напад почався", – розповів MójRadom прокурор Цезарій Олтаржевський з місцевої прокуратури.

Як зазначає видання, "пізніше до побиття українців приєдналися ще кілька нападників, в результаті чого загальна кількість нападників зросла до восьми".

"Українці отримали травми, переважно голови та обличчя. Судово-медичні експерти ретельно оглянули їх", - вказано у публікації.

В інтерв'ю Gazeta Wyborcza прокурор додав, що після інциденту Томаш Г. "замовив таксі та поїхав, ніби нічого не сталося".

Поліцейським, як зазначається, вдалося встановити особу головного нападника. Його вже доставили до прокуратури та звинуватили у застосуванні насильства або незаконних погрозах з дискримінаційних мотивів, а також в участі в бійці чи нападі. Він визнав себе винним та надав детальні пояснення. Він, серед іншого, вказав, що перебував під впливом алкоголю. Його було взято під нагляд поліції. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Пошуки решти учасників бійки тривають. Поліція перевіряє записи відеоспостереження у місті. Ситуацію, як вказано, ускладнює те, що затриманий не знав інших нападників.

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