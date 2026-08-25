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В Польше восемь мужчин избили троих украинцев, нападавший хотел прочитать "лекцию о Волыни" - СМИ

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Радоме восемь мужчин напали на троих украинцев, которые получили травмы головы и лица. Одному из нападавших грозит до пяти лет лишения свободы.

В Польше восемь мужчин избили троих украинцев, нападавший хотел прочитать "лекцию о Волыни" - СМИ

В Польше восемь человек напали на троих украинцев, нападавший хотел прочитать им "лекцию о Волыни", сообщает Onet Wiadomości, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, пьяный 34-летний мужчина напал на троих 20-летних украинцев в Радоме и начал расспрашивать их об их происхождении и Волынской трагедии. Затем к поляку присоединились ещё семеро мужчин, и вместе они совершили нападение, пишет издание.

Инцидент произошёл 2 августа между 5 и 6 часами утра на улице Мальчевского в Радоме, однако СМИ сообщили об этом лишь через несколько дней.

"Томаш Г., 34-летний житель Люблина, приехал в Радом на свадьбу, но после её окончания начал бродить по городу. Он встретил троих молодых украинцев на улице Мальчевского. Он завязал с ними разговор, спросив, откуда они. Между ними состоялся обмен репликами. Однако его ответ не устроил. Они, в свою очередь, сообщили, что он хочет прочитать им лекцию о Волыни. Возникло словесное недоразумение, и в этот момент [...] житель Люблина позвал троих или четверых молодых мужчин, переходивших улицу, и сказал им, что они украинцы. Они очень энергично отреагировали на это, и началось нападение", – рассказал MójRadom прокурор Цезарий Олтаржевский из местной прокуратуры.

Как отмечает издание, "позже к избиению украинцев присоединились ещё несколько нападавших, в результате чего общее число нападавших возросло до восьми".

"Украинцы получили травмы, главным образом головы и лица. Судебно-медицинские эксперты тщательно их осмотрели", - говорится в публикации.

В интервью Gazeta Wyborcza прокурор добавил, что после инцидента Томаш Г. "заказал такси и уехал, будто ничего не произошло".

Как отмечается, полицейским удалось установить личность главного нападавшего. Его уже доставили в прокуратуру и обвинили в применении насилия или незаконных угрозах по дискриминационным мотивам, а также в участии в драке или нападении. Он признал свою вину и дал подробные объяснения. В частности, он указал, что находился под воздействием алкоголя. Его взяли под полицейский надзор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Поиски остальных участников драки продолжаются. Полиция проверяет записи камер видеонаблюдения в городе. Ситуацию, как указывается, осложняет то, что задержанный не знал других нападавших.

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе14.08.26, 23:41 • 17413 просмотров

Юлия Шрамко

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