В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В польском городе Познань полиция задержала двух женщин после нападения на украинцев возле кафе. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел страны Марцин Кервинский, информирует УНН.

Детали

По словам работника заведения, конфликт начался после того, как одна из женщин услышала украинскую речь и начала выкрикивать оскорбления. Полиция сначала задержала одну из участниц инцидента и установила личность второй, а впоследствии задержала и её.

Нулевая терпимость к агрессии и ненависти! - написал Кервинский.

Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! @PolicjaWlkp pic.twitter.com/ILX273dsvi — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026

По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 13 августа возле кафе CastaCraftowe в Познани. Работник заведения Богдан Угринчук, опубликовавший видео происшествия, рассказал, что находился на улице вместе с посетителями, которые разговаривали на украинском и русском языках.

По его словам, одна из женщин, услышав разговор, начала оскорблять присутствующих и выкрикивать, чтобы они "ехали в Украину". После этого люди начали снимать её на видео и заявили, что вызовут полицию.

Работник кафе утверждает, что впоследствии женщина начала избивать присутствующих и уничтожать имущество заведения.

Напомним

В Польше перед судом предстали обвиняемые в жестоком избиении украинца в Радоме, среди них — бывший боец ММА. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги, а пострадавший получил серьёзные травмы головы.

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