В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе
Киев • УНН
В польской Познани полиция задержала двух женщин, которые напали на украинцев возле кафе из-за украинской речи. Министр внутренних дел заявил о нулевой терпимости к агрессии.
В польском городе Познань полиция задержала двух женщин после нападения на украинцев возле кафе. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел страны Марцин Кервинский, информирует УНН.
Детали
По словам работника заведения, конфликт начался после того, как одна из женщин услышала украинскую речь и начала выкрикивать оскорбления. Полиция сначала задержала одну из участниц инцидента и установила личность второй, а впоследствии задержала и её.
Нулевая терпимость к агрессии и ненависти!
Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści! @PolicjaWlkp pic.twitter.com/ILX273dsvi— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 14, 2026
По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 13 августа возле кафе CastaCraftowe в Познани. Работник заведения Богдан Угринчук, опубликовавший видео происшествия, рассказал, что находился на улице вместе с посетителями, которые разговаривали на украинском и русском языках.
По его словам, одна из женщин, услышав разговор, начала оскорблять присутствующих и выкрикивать, чтобы они "ехали в Украину". После этого люди начали снимать её на видео и заявили, что вызовут полицию.
Работник кафе утверждает, что впоследствии женщина начала избивать присутствующих и уничтожать имущество заведения.
Напомним
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