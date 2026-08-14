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В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

Киев • УНН

 • 1872 просмотра

В польской Познани полиция задержала двух женщин, которые напали на украинцев возле кафе из-за украинской речи. Министр внутренних дел заявил о нулевой терпимости к агрессии.

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В польском городе Познань полиция задержала двух женщин после нападения на украинцев возле кафе. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел страны Марцин Кервинский, информирует УНН.

Детали

По словам работника заведения, конфликт начался после того, как одна из женщин услышала украинскую речь и начала выкрикивать оскорбления. Полиция сначала задержала одну из участниц инцидента и установила личность второй, а впоследствии задержала и её.

Нулевая терпимость к агрессии и ненависти!

- написал Кервинский.

По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 13 августа возле кафе CastaCraftowe в Познани. Работник заведения Богдан Угринчук, опубликовавший видео происшествия, рассказал, что находился на улице вместе с посетителями, которые разговаривали на украинском и русском языках.

По его словам, одна из женщин, услышав разговор, начала оскорблять присутствующих и выкрикивать, чтобы они "ехали в Украину". После этого люди начали снимать её на видео и заявили, что вызовут полицию.

Работник кафе утверждает, что впоследствии женщина начала избивать присутствующих и уничтожать имущество заведения.

Напомним

В Польше перед судом предстали обвиняемые в жестоком избиении украинца в Радоме, среди них — бывший боец ММА. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги, а пострадавший получил серьёзные травмы головы.

Заместитель министра Польши заявил, что без украинцев экономика страны может остановиться13.08.26, 01:16 • 14079 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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